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ССО уничтожили полдивизиона российских ЗРК "Бук" за три недели — видео

22 мая 2024 10:16
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Силы спецопераций за три недели уничтожили пол дивизиона российских ЗРК "Бук"
Зенитно-ракетный комплекс "Бук". Фото: wikipedia.org
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Бойцы Сил специальных операций уничтожили полдивизиона зенитно-ракетных комплексов "Бук" россиян на одном из операционных направлений. Операторами ССО были уничтожены четыре ЗРК "Бук".

Об этом сообщила пресс-служба Сил специальных операций в Telegram в среду, 22 мая.

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ССО уничтожили полдивизиона ЗРК "Бук" россиян

В ходе разведывательных действий операторы ССО обнаружили месторасположение "Бук". Бойцы 3-го отдельного полка ССО благодаря работе ударных дронов за три недели разбили полдивизиона зенитно-ракетных комплексов "Бук" россиян. Три ЗРК разбили в конце апреля — начале мая, четвертый уничтожили на днях.

"По враждебной цели операторы нанесли огневое поражение ударным дроном. Отметим, что это одна из последних новейших разработок, поступившая на вооружение Сил специальных операций. Результат меткой работы ССО — горящие остатки российского железа", — говорится в сообщении.

Напомним, что разведчики уничтожили транспорт оккупантов на Запорожском направлении. На видео военные показали, как с помощью дронов взрывают грузовики, транспортирующие личный состав и боеприпасы россиян.

Ранее Третья штурмовая бригада показала эффектное видео уничтожение оккупантов и вражеской техники противника.

война
оккупанты
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военные действия
ССО
война в Украине
ЗРК "Бук"

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