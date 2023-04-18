Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Стало известно количество пропавших без вести военнослужащих Украины arrow

Стало известно количество пропавших без вести военнослужащих Украины

18 апреля 2023 18:33
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Стало известно количество пропавших без вести военнослужащих Украины
Украинские военные подписывают флаг и вещи для гражданских. Фото: Новости.
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 18 апреля, Олег Котенко назвал приблизительное количество пропавших без вести украинских военных.

Об этом заявил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко в эфире телемарафона.

Читайте также:

Количество без вести пропавших военных Украины

В Украине считаются пропавшими без вести более 7 тысяч военнослужащих. Такие данные приводятся на апрель 2023 года.

"Цифра такая действительно есть, она чуть больше семи тысяч. Мы рассчитываем на то, что те люди, которых мы разыскиваем как без вести пропавших, они все же пленные", — заявил Олег Котенко.

Также он добавил, что около 65% пропавших без вести согласно статистике живы и находятся в плену.

Напомним, что вчера, 17 апреля, в интервью Дмитрий Лубинец рассказал о поразительном количестве гражданского населения в плену. Но пока их не возвращают на Родину из-за международного гуманитарного права.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB