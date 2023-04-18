Стало известно количество пропавших без вести военнослужащих Украины

Украинские военные подписывают флаг и вещи для гражданских. Фото: Новости.

Сегодня, 18 апреля, Олег Котенко назвал приблизительное количество пропавших без вести украинских военных.

Об этом заявил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко в эфире телемарафона.

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Количество без вести пропавших военных Украины

В Украине считаются пропавшими без вести более 7 тысяч военнослужащих. Такие данные приводятся на апрель 2023 года.

"Цифра такая действительно есть, она чуть больше семи тысяч. Мы рассчитываем на то, что те люди, которых мы разыскиваем как без вести пропавших, они все же пленные", — заявил Олег Котенко.

Также он добавил, что около 65% пропавших без вести согласно статистике живы и находятся в плену.

Напомним, что вчера, 17 апреля, в интервью Дмитрий Лубинец рассказал о поразительном количестве гражданского населения в плену. Но пока их не возвращают на Родину из-за международного гуманитарного права.