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Цивільних полонених українців більше, ніж військових: Лубінець сказав приблизну кількість

17 квітня 2023 13:04
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Цивільних полонених українців більше, ніж військових: Лубінець сказав приблизну кількість
Рідні та близькі полонених на акції в 2018 році. Фото: Сергій Нужненко
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 17 квітня, в інтерв'ю Дмитро Лубінець розповів про вражаючу кількість цивільного населення у полоні. Але поки їх не повертають на Батьківщину через міжнародне гуманітарне право.

Про це інформує Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю УП. 

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Повернення цивільних полонених

Дмитро Лубінець в інтерв'ю розповів, що цивільних полонених вони не обмінюють, бо це набагато важче. 

"Ми не робимо обмінів цивільними, бо ми не можемо. На відміну від РФ ми розуміємо, що затримувати цивільних не можна безпідставно, якщо затримали, то висувати їм звинувачення, проводити судові розгляди і після цього можливо вже шукати якісь варіанти згідно Міжнародного гуманітарного права щодо повернення на територію України або РФ. Тому я ніколи не називаю це обміном і не назву. Я називає це — поверненням громадян додому", — сказав Лубінець.

Крім того він додав, що цивільні особи дуже важкий трек, адже Росія використовує цивільних задля того, щоб повертати своїх військовополонених. Якщо Україна запитує великі обміни наших військовополонених, росіяни починають пропонувати цивільних і кажуть, що обмін буде на російських військовополонених.

"Як тільки ми погодимось на один обмін, де ми, з одного боку, ми зі свого боку повернемо військовополонених, і ми забудемо погоджуватись, забирати цивільних, то таким чином ми вже порушуємо, в тому числі міжнародного гуманітарного права. На це точно не підемо. Ми шукаємо інші варіанти за це", — заявив омбудсман.

Лубінець заявив, що тільки по даних офіційних звернень рідних, які точно знають, що їх близькі в полоні відомо, що близько 20 тисяч українців перебувають у Росії. 

Нагадаємо, що російські окупанти оприлюднюють відео із катуванням та стратою українських полонених, аби залякати українців і мотивувати своїх громадян, зокрема, мобілізованих. Таких відео за час війни було виявлено декілька десятків.

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