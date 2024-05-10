Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Стало известно, чьи дроны поразили НПЗ в Калужской области arrow

Стало известно, чьи дроны поразили НПЗ в Калужской области

10 мая 2024 16:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Стало известно, чьи дроны поразили НПЗ в Калужской области
Пожар на НПЗ в Калужской области Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Нефтеперерабатывающий завод в Калужской области атаковали беспилотниками ночью 10 мая. Это произошло благодаря спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины.

Об этом сообщил источник Hromadske в спецслужбах.

Читайте также:

Атака на НПЗ в Калужской области

Ночью с 00:45 до 01:25 на заводе прогремело пять мощных взрывов. После этого произошел масштабный пожар. 

null
Пожар на НПЗ в Калужской области Фото: росСМИ

Дронам ГУР удалось поразить установку атмосферно-вакуумной трубчатки АВБТ-101 (производственная мощность — переработка 1,2 млн тонн в год), а также три цистерны с дизельным горючим и цистерну с мазутом.

Речь идет о НПЗ "Первый завод", расположенном в 30 километрах от Калуги. Это один из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов в Калужской области.

Напомним, в России в ночь на пятницу, 10 мая, раздался взрыв на нефтеперерабатывающем заводе после налета беспилотников. На месте возник сильный пожар.

Также недавно под прицелом украинских беспилотников оказался НПЗ "Газпром нефтехим Салават", расположенный в российской республике Башкортостан. А 9 мая Группа ударных БпЛА атаковала нефтебазу в селе Юровка Краснодарского края РФ.

россия
война
россияне
беспилотники
обстрелы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае