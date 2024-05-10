Стало известно, чьи дроны поразили НПЗ в Калужской области

Пожар на НПЗ в Калужской области Фото: росСМИ

Нефтеперерабатывающий завод в Калужской области атаковали беспилотниками ночью 10 мая. Это произошло благодаря спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины.

Об этом сообщил источник Hromadske в спецслужбах.

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Атака на НПЗ в Калужской области

Ночью с 00:45 до 01:25 на заводе прогремело пять мощных взрывов. После этого произошел масштабный пожар.

Пожар на НПЗ в Калужской области Фото: росСМИ

Дронам ГУР удалось поразить установку атмосферно-вакуумной трубчатки АВБТ-101 (производственная мощность — переработка 1,2 млн тонн в год), а также три цистерны с дизельным горючим и цистерну с мазутом.

Речь идет о НПЗ "Первый завод", расположенном в 30 километрах от Калуги. Это один из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов в Калужской области.

Напомним, в России в ночь на пятницу, 10 мая, раздался взрыв на нефтеперерабатывающем заводе после налета беспилотников. На месте возник сильный пожар.

Также недавно под прицелом украинских беспилотников оказался НПЗ "Газпром нефтехим Салават", расположенный в российской республике Башкортостан. А 9 мая Группа ударных БпЛА атаковала нефтебазу в селе Юровка Краснодарского края РФ.