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Стало відомо, чиї дрони уразили НПЗ у Калузькій області

10 травня 2024 16:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Стало відомо, чиї дрони уразили НПЗ у Калузькій області
Пожежа на НПЗ у Калузькій області. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Нафтопереробний завод у Калузькій області атакували безпілотниками вночі 10 травня. Це сталося завдяки спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України.

Про це повідомило джерело Hromadske в спецслужбах.

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Вночі з 00:45 до 01:25 на заводі пролунало пʼять потужних вибухів. Після цього сталася масштабна пожежа. 

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Пожежа на НПЗ у Калузькій області. Фото: росЗМІ

Дронам ГУР вдалося уразити установку атмосферно-вакуумної трубчатки АВБТ-101 (виробнича потужність — перероблення 1,2 млн тонн на рік), а також три цистерни з дизельним пальним та цистерну з мазутом.

Йдеться про НПЗ "Перший завод", розташований за 30 кілометрів від Калуги. Це один з найбільших нафтопереробних заводів у Калузької області.

Нагадаємо, у Росії в ніч проти п'ятниці, 10 травня, пролунав вибух на нафтопереробному заводі після нальоту безпілотників. На місці виникла сильна пожежа.

Також нещодавно під прицілом українських безпілотників опинився НПЗ "Газпром нафтохім Салават", який розташований у російській республіці Башкоростан. А 9 травня Група ударних БпЛА атакувала нафтобазу у селі Юровка Краснодарського краю РФ.

росія
війна
росіяни
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