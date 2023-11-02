Стало известно, какую именно тактику используют россияне под Авдеевкой

На въезде в Авдеевку. Фото: УНИАН

Россияне действительно используют тактику "мясных штурмов", но только на некоторых участках и с использованием жителей оккупированных территорий Донбасса. Подготовленные бойцы штурмуют украинские укрепрайоны, используя тактику ЧВК "Вагнер", большим количеством малых мобильных групп.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Тактика "вагнеровцев"

По словам Дмитрия Снегирева, российские войска под Авдеевкой перешли к использованию тактики ЧВК "Вагнер", с которой эта военная группировка штурмовала Бахмут.

"Эта тактика заключается в нанесении ударов малыми штурмовыми группами, которые просачиваются в украинские укрепрайоны. Причем постоянных ударов, это так называемые волновые атаки", — подчеркнул эксперт.

Также Снегирев подчеркнул, что несмотря на малый размер этих групп, их там большое количество. И в этих группах исключительно подготовленные бойцы, в частности, ветераны-спецназначители, или бывшие "вагнеровцы".

Кого и зачем бросают в "мясные штурмы"

Вместе с тем, отметил Дмитрий Снегирев, россияне на отдельных участках используют тактику "мясных штурмов".

Но для такой тактики используется в основном так называемый "1-й армейский корпус ДНР", набранный из местного населения, принудительно мобилизованного оккупантами.

"Этим они еще и выполняют другую задачу Кремля — меняют национальный состав на оккупированных территориях, фактически утилизируя украинцев", — добавил эксперт.

Напомним, Институт изучения войны написал, что армия РФ готовится к проведению "мясных штурмов" вблизи Авдеевки. Для этого россияне используют десантно-штурмовые подразделения Шторм-Z, которые состоят преимущественно из пленных новобранцев в очень истощенных фронтовых атаках под руководством пехоты.