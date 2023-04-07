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Стало відомо, що окупанти активно позбавляються нерухомості в Криму

7 квітня 2023 12:44
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Окупанти почали активно залишати Крим і продавати майно
Агресор відчуває наближення завершення "курортного сезону". Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Громадяни російської федерації, які в'їхали в український Крим після його окупації у 2014 році, розпочали активно позбавлятися придбаної чи захопленої нерухомості на півострові. При цьому продають її за будь-яку ціну.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних Сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.

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"В Криму спостерігається зворотна міграція росіян. Багато хто з них пакує вже валізи і їде в росію", — сказав Селезньов.

Владислав Селезньов
Владислав Селезньов

При цьому, наголосив він, вже пожвавився ринок нерухомості на півострові.

"Рухоме та й нерухоме майно росіяни намагаються продати по демпінговим цінам повним ходом", — поділився інформацією військовий експерт.

За його словами, цілком очевидним є той факт, що як тільки ЗСУ буде знищено Кримський міст, росіянам вкрай важко буде забезпечити логістику свого військового угруповання.

"Тому утримати в такому випадку Крим у них шансів немає ніяких", — запевнив Селезньов.

Як українці звільнятимуть Крим

Радник Президента Володимира Зеленського Андрій Сибіга виданню Financial Times заявив, що. Україна готова обговорити майбутнє Криму з рф, якщо ЗСУ досягнуть кордону окупованого півострова.

Своєю чергою радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не піде на будь-які територіальні поступки росії. Зокрема, він наголосив, що Україна не буде домовлятись з росіянами щодо майбутнього окупованого Криму.

На думку Селезньова, у випадку позитивної реалізації плану щодо звільнення двох південних регіонів від росіян українська сторона зможе отримати карт-бланш для початку перемовин з владою рф щодо умов деокупації Криму. Це дасть можливість уникнути зайвих втрат як з боку військових, так і з боку цивільного населення півострова, а також — його об'єктів.
 

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