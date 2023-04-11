Експерт назвав місто, яке стане ключовим у деокупації Криму

Росіяни створили на півострові розгалужену мережу військових баз. Фото: Рос ЗМІ

Джанкой може стати одним із ключових населених пунктів під час деокупації Криму. Адже в ньому і навколо росіяни зосередили чималу кількість військових баз.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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"Джанкой — це вузловий транспортний хаб окупантів, де є залізниця та зручне автотранспортне сполучення, що робить його "привабливим" для майбутніх проявів активності "невідомих" БпЛА", — сказав Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

При цьому він наголосив, що Джанкой є основною військовою базою російських окупантів на території окупованого Криму.

"Наразі Джанкойській аеродром окупаційні війська перетворили на свою військову авіабазу. Варто також підкреслити, що в районі Джанкоя розташована велика кількість складів з боєкомплектом", — зазначив військовий експерт.

Які плани щодо звільнення Криму

Колишній командувач силами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес ЗСУ можуть звільнити Крим від окупантів вже до кінця літа. І головною умовою успішного наступу на Крим є надання Україні високоточної зброї великої дальності.

Нагадаємо, велика кількість росіян на тлі чуток про контрнаступ ЗСУ та планів щодо звільнення Криму військовим шляхом тікають з окупованого півострова до росії. Також на вулицях міст Криму все частіше з'являється українська символіка.