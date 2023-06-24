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Стало известно, кто из российских генералов поддерживает Пригожина

24 июня 2023 19:07
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Стало известно, кто из русских генералов поддерживает Пригожина.
Евгений Пригожин. Фото: росСМИ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В РФ планируется большой военный переворот, который готовили уже давно. Генерал Сергей Суровикин и командующий НДС Михаил Теплинский поддерживают руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Об этом сообщили в телеграмм-канале "Досье шпиона".

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Все было спланировано

То, что сейчас происходит на территории России, является четко спланированной операцией, которой необходим только пусковой механизм, а именно атака "тыловых районов" ЧВК "Вагнер".

"Задумка по ликвидации НДС со стороны МО РФ действительно существовала. Пригожин был предупрежден, поэтому попытка и провалилась. Удары пришлись на пункты размещения — приманки. Никаких существенных потерь НДС не понесла", — объясняют в сообщении.

По информации источника, Евгения Пригожина предупредил генерал РФ Сергей Суровикин. Также на стороне вождя "Вагнера" и командующий НДС генерал-полковник Михаил Теплинский.

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Сергей Суровикин. Фото: росСМИ
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Михаил Теплинский. Фото: Минобороны РФ

Кроме того, за последние два дня из Сирийской арабской республики отозвали четыре группы боевиков ЧВК "Вагнер". Их доставили самолетами Ил-76. Последняя группа (139 человек) прибыли 24 июня в 04:30 в аэропорт Моздок в Северной Осетии. Скорее всего, они готовы ждать дальнейших указаний.

"По состоянию на 15:00 фактически никакого сопротивления ЧВК не было. Предпринимаются попытки "тормозить" марш, но никак не остановить. "Фортецы", "Эдельвейсы" и другие грозные названия не работают. Управляемость в органах МВД, ФСБ на крайне низком уровне. Росгвардия еще как-то "чешется", — отмечают в источнике.

Как сообщили в телеграмм-канале, "вагнеровцы" потеряли только Уазик-пикап с установленным ДШК.

Скриншот сообщения
Скриншот сообщения

Напомним, ранее сообщалось, что наемники частной военной компании "Вагнер" уже под Москвой. Владелец ЧВК Евгений Пригожин заявил, что никаких компромиссов с официальными властями он не желает.

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