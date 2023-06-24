Стало відомо, хто з російських генералів підтримує Пригожина
В РФ планують великий військовий переворот, який готували вже давно. Генерал Сергій Суровікін та командувач ПДВ Михайло Теплинський підтримують очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.
Про це повідомили у телеграм-каналі "Досьє шпигуна".
Все було сплановано
Те, що зараз відбувається на території Росії, є чітко спланованою операцією, якій був необхідний тільки пусковий механізм, а саме атака "тилових районів" ПВК "Вагнер".
"Задумка з ліквідації ПВК з боку МО РФ дійсно існувала. Пригожин був попереджений, тому спроба і провалилася. Удари припали на пункти розміщення — приманки. Жодних суттєвих втрат ПВК не зазнала", — пояснюють у повідомленні.
За інформацією джерела, Євгена Пригожина попередив генерал РФ Сергій Суровікін. Також за ватажка "Вагнера" й командувач ПДВ генерал-полковник Михайло Теплинський.
Крім того, протягом останніх двох днів із Сирійської арабської республіки відкликали чотири групи бойовиків ПВК "Вагнер". Їх доставили літаками Іл-76. Остання група (139 людей) прибули 24 червня о 04:30 до аеропорту Моздок, що в Північній Осетії. Швидше за все, вони готові чекати на подальші вказівки.
"Станом на 15:00 фактично ніякого опору ПВК не було. Здійснюються спроби "гальмувати" марш, але ніяк не зупинити. "Фортеці", "Едельвейси" та інші грізні назви не працюють. Керованість в органах МВС, ФСБ на вкрай низькому рівні. Росгвардія ще якось "свербить", — зазначають у джерелі.
Як повідомили у телеграм-каналі, "вагнерівці" втратили лише Уазик-пікап із встановленим ДШК.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найманці приватної військової компанії "Вагнер" уже під Москвою. Власник ПВК Євген Пригожин заявив, що жодних компромісів із офіційною владою він не бажає.