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Стало відомо, хто з російських генералів підтримує Пригожина

24 червня 2023 19:07
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Стало відомо, хто з російських генералів підтримує Пригожина
Євген Пригожин. Фото: росЗМІ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В РФ планують великий військовий переворот, який готували вже давно. Генерал Сергій Суровікін та командувач ПДВ Михайло Теплинський підтримують очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. 

Про це повідомили у телеграм-каналі "Досьє шпигуна".

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Все було сплановано

Те, що зараз відбувається на території Росії, є чітко спланованою операцією, якій був необхідний тільки пусковий механізм, а саме атака "тилових районів" ПВК "Вагнер".

"Задумка з ліквідації ПВК з боку МО РФ дійсно існувала. Пригожин був попереджений, тому спроба і провалилася. Удари припали на пункти розміщення — приманки. Жодних суттєвих втрат ПВК не зазнала", — пояснюють у повідомленні.

За інформацією джерела, Євгена Пригожина попередив генерал РФ Сергій Суровікін. Також за ватажка "Вагнера" й командувач ПДВ генерал-полковник Михайло Теплинський.

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Сергій Суровікін. Фото: росЗМІ
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Михайло Теплинський. Фото: Міноборони РФ

Крім того, протягом останніх двох днів із Сирійської арабської республіки відкликали чотири групи бойовиків ПВК "Вагнер". Їх доставили літаками Іл-76. Остання група (139 людей) прибули 24 червня о 04:30 до аеропорту Моздок, що в Північній Осетії. Швидше за все, вони готові чекати на подальші вказівки.

"Станом на 15:00 фактично ніякого опору ПВК не було. Здійснюються спроби "гальмувати" марш, але ніяк не зупинити. "Фортеці", "Едельвейси" та інші грізні назви не працюють. Керованість в органах МВС, ФСБ на вкрай низькому рівні. Росгвардія ще якось "свербить", — зазначають у джерелі.

Як повідомили у телеграм-каналі, "вагнерівці" втратили лише Уазик-пікап із встановленим ДШК.

Скриншот допису
Скриншот допису

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найманці приватної військової компанії "Вагнер" уже під Москвою. Власник ПВК Євген Пригожин заявив, що жодних компромісів із офіційною владою він не бажає.  

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