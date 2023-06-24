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Пригожин заявив, що "вагнерівці" уже під Москвою

24 червня 2023 18:46
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Пригожин заявив, що "вагнерівці" уже під Москвою
Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин в Ростові-на-Дону. Фото: скріншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Найманці приватної військової компанії "Вагнер" уже під Москвою. Власник ПВК Євген Пригожин заявив, що жодних компромісів із офіційною владою він не бажає. 

Про це власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин повідомив на своєму офіційному Telegram-каналі.

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"Вагнерівці" під Москвою

Євген Пригожин заявив, що підрозділи його приватної військової компанії "Вагнер" зайшли на територію Московської області.

Він наголосив, що "вагнерівці" уже під Москвою.

Компромісів не буде

Пригожин пригрозив, що на жодні компроміси не піде.

"У нас є мета — і ми її досягнемо сьогодні", — запевнив власник ПВК "Вагнер".

"Вагнерівці" дійшли до Москви
"Вагнерівці" дійшли до Москви

Що відомо про бунт Пригожина

23 червня власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що голова Міноборони РФ Сергій Шойгу особисто керував операцією зі знищення "вагнерівців". На конфлікт між Пригожиним та Шойгу відреагували у Кремлі

Також відомо, що проти власника Пригожина у Росії відкрили кримінальну справу. Йому інкримінують "заклик до збройного заколоту".

Сьогодні вночі, 24 червня, найманці ПВК "Вагнер" відмовилися коритися військовому керівництву РФ. Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові. 

Пригожин записав з Ростова-на-Дону відео, у якому заявив, що "вагнерівці" захопили і тримають під контролем усі військові об’єкти у Ростові-на-Дону. Власник ПВК вимагає зустрічі із Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим.

У зв'язку з подіями у Ростові-на-Дону з терміновим зверненням виступив російський диктатор Володимир Путін.

Нагадаємо, раніше також стало відомо, що найманці ПВК "Вагнер" взяли в полон 180 російських військовослужбовців. Інцидент стався у Воронезькій області Росії. 

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