Стало известно, когда начнется обучение украинских пилотов на F-16

Истребитель F-16 и пилот на борту. Фото: thedrive.com

Во вторник, 11 июля, в ходе первого дня саммита НАТО была создана коалиция государств, которые начнут обучать украинских пилотов руководить истребителями F-16. Подготовка будет проходить в Дании.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что в коалицию вошли 11 стран. Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 состоится в августе этого года в Дании. В то же время учебный центр будет создан в Румынии.

"Члены НАТО Дания и Нидерланды возглавляют международные усилия по подготовке пилотов, а также вспомогательному персоналу, обслуживанию самолетов и, наконец, обеспечению поставок F-16 Украине во время ее войны с Россией", — говорится в сообщении.

Однако пока ни одна страна не сообщила о передаче F-16 в Украину.

Напомним, ранее Высший совет национальной обороны Румынии (CSAT) обсудил создание центра подготовки пилотов для управления самолетами F-16. Сообщается, что им могут пользоваться члены НАТО, а также страны-союзники.

Добавим, что 1 июля Президент Украины Владимир Зеленский провел небольшую пресс-конференцию с премьером Испании Педро Санчесом. Глава государства ответил на несколько вопросов журналистов, в которых упрекнул западных партнеров за медленное продвижение обучения украинских пилотов на истребителях F-16 и еще раз напомнил основной посыл Украины к саммиту НАТО в Вильнюсе.