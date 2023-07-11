Стало відомо, коли розпочнеться навчання українських пілотів на F-16

Винищувач F-16 та пілот на борту. Фото: thedrive.com

У вівторок, 11 липня, під час першого дня саміту НАТО було створено коаліцію держав, які розпочнуть навчати українських пілотів керувати винищувачами F-16. Підготовка проходитиме у Данії.

Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що до коаліції увійшло 11 країн. Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 відбудеться у серпні цього року в Данії. Водночас навчальний центр створять у Румунії.

"Члени НАТО Данія та Нідерланди очолюють міжнародні зусилля з підготовки пілотів, а також допоміжного персоналу, обслуговування літаків і, зрештою, забезпечення постачання F-16 Україні під час її війни з Росією", — йдеться у повідомленні.

Однак поки що жодна країна не повідомила про передачу F-16 Україні.

Нагадаємо, раніше Вища рада національної оборони Румунії (CSAT) обговорила створення центру підготовки пілотів для керування літаками F-16. Повідомляється, що ним зможуть користуватися члени НАТО, а також країни-союзники.

Додамо, що 1 липня Президент України Володимир Зеленський провів невелику пресконференцію з премʼєром Іспанії Педро Санчесом. Глава держави відповів на кілька запитань журналістів, в яких дорікнув західним партнерам за повільне просування навчання українських пілотів на винищувачах F-16 та ще раз нагадав основний посил України до саміту НАТО, що відбудеться у Вільнюсі.