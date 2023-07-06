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У Румунії підтвердили, що готові навчати українських пілотів на F-16

6 липня 2023 23:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Румунії підтвердили, що готові навчати українських пілотів на F-16
Літаки F-16. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 6 липня, Вища рада національної оборони Румунії (CSAT) обговорила створення центру підготовки пілотів для керування літаками F-16. Повідомляється, що ним зможуть користуватися члени НАТО, а також країни-союзники.

Про це повідомляє "Європейська правда".

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Вища рада національної оборони Румунії обговорила участь країни в трансатлантичному проєкті центру підготовки пілотів для використання винищувачів F-16. Його створять разом з іншими союзниками й компанією-розробником Lockheed Martin.

"Тут навчатимуться румунські пілоти, які експлуатують літаки F-16, а згодом цей центр буде відкритий для пілотів з країн-членів і партнерів НАТО, зокрема й з України", — йдеться у повідомленні.

У CSAT додали, що центр відповідатиме вимогам підготовки членів НАТО і регіональних партнерів.

Нагадаємо, речник Повітряних Сил України Юрій Ігнат заявив, що Україна отримає від країн-партнерів багатофункціональні винищувачі F-16. Відповідне рішення вже ухвалили. 

Також ми писали, що 1 липня Президент України Володимир Зеленський провів невелику пресконференцію з премʼєром Іспанії Педро Санчесом. Глава держави відповів на кілька запитань журналістів, в яких дорікнув західним партнерам за повільне просування навчання українських пілотів на винищувачах F-16 та ще раз нагадав основний посил України до саміту НАТО, що відбудеться у Вільнюсі.

Додамо, конкретні терміни поставок F-16 до України поки що невідомі, однак західні медіа повідомляють, що передача винищувачів може відбутися на початку 2024 року. Однак питання того, які саме країни надаватимуть зброю, лишається відкритим.

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