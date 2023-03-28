Стало известно, куда россияне вывозят украинских детей: карта
Детей россияне перевозят в центры милитарной подготовки. На карте обозначены детские и милитарные лагеря.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
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Вывоз украинских детей
Враг осуществляет политику геноцида на временно оккупированных территориях. В сети появилась карта лагерей, куда враг расселяет депортированных украинских детей.
Карта создана на основе данных из открытых источников и будет дополняться. Процесс вывоза детей в РФ носит систематический характер и заранее подготовлен.
То есть, несмотря на то, что российская пропаганда утверждает о вынужденном шаге и эвакуации детей, на самом деле детей вывозят постоянно как из прифронтовых, так и из отдаленных от боевых действий районов.
В лагеря попадают:
- сироты, при этом некоторые стали таковыми в результате убийства их родителей самими русскими;
- дети из интернатов, у которых есть родственники в Украине, но их все равно принудительно вывозят;
- дети родителей, которые не прошли фильтрацию и попали в русские застенки;
- отдельные другие случаи.
Сообщается, что в лагерях, по подготовленной программе, детей обучают русской истории, искривленной трактовке войны в Украине, а также дети там учат русский гимн. Происходит идеологическая обработка.
Всего на карте нанесено 45 детских и 12 милитарных лагерей.
Иногда детей вывозят в центры милитарной подготовки на "перевоспитание". Так, в Чечню привозили подростков из Донецкой и Луганской областей. Целью таких программ является создание особо жестоких и верных режиму подростков, которых впоследствии можно будет использовать против их Родины.
Напомним, что видео, которое появилось ранее, где неизвестный в украинской форме якобы стреляет по гражданскому автомобилю женщины с ребенком — российский фейк.