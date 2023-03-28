Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

Скриншот із фейкового відео

Відео, де невідомий в українській формі нібито стріляє по цивільній автівці жінки з дитиною — російський фейк. Воно поширилося у соціальних мережах.

Про це повідомляє ГУР МО.

Деталі

Фейкове відео було знято з реєстратора в автомобілі жінки.

Про неправдивість відео свідчать такі аргументи:

Локація на окупованій території між Донецьком і Макіївкою: поворот із окружної дороги стрільбище так званої "ДНР";

одне з джерел вкиду — нік "Юрий Алексеич Z V";

українські військові наносять на свої авто суцільні хрести. А це хрести Вермахту;

реєстратори в Україні заборонені навіть в глибокому тилу та на заході України;

кузов автівки, на якій ніби то їдуть українські військові був виготовлений в росії та ніколи не поставлявся до України;

неякісний монтаж. На відео чоловік в українській формі у безпосередній близькості від машини стріляє з автомата, однак гучних звуків пострілів немає. Вікно автомобіля відкрите, адже через нього йшла розмова. Постріл був, бо на відео видно розліт гільз. В цей момент мав би бути хоч якийсь звук.

Відео розкритикувала навіть низка російських пропагандистів. До того ж спочатку МЗС рф поширило ролик на своїй сторінці та звинуватило українців у "нацизмі", а потім швидко видалило його.

"Це сфабриковане відео виявилося черговою невдалою й огидною спробою ворожої ІПСО (інформаційно-психологічної спецоперації), як і попередні пропагандистські спроби рашистів дискредитувати ЗСУ. Росіяни намагаються і далі очорнити воїнів ЗСУ, показати їх жорстокими й неадекватними, а також створити конфлікт із представниками мусульманської спільноти. Цього разу — з кримськими татарами. З діалогу військового й жінки, що була за кермом, можна зрозуміти, що вона нібито належить до кримськотатарського народу", — додали в ГУР.

Нагадаємо, 23 березня, Генштаб повідомив, що всі підрозділи окупантів вийшли з Нової Каховки Херсонської області. Як виявилося, ця інформація не відповідає дійсності.

Також ми писали, російські пропагандисти самі тонуть у своїх фейках та дезінформації про війну в Україні, зокрема про Бахмут. Так, нещодавно вони були сильно здивовані, як президент України Володимир Зеленський відвідав місто, якщо його "повністю контролюють росіяни".