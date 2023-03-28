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Стало відомо, куди росіяни вивозять українських дітей: карта

28 березня 2023 16:14
- Анна-Каріна Білоткач
Вивезення українських дітей росіянами
- Анна-Каріна Білоткач

З початку повномасштабного вторгення росіяни масово вивозять українських дітей з окупованих міст на територію рф. Таким чином, вони прагнуть знищити самоідентифікацію цілого покоління.

Про це повідомляє Центр національного Спротиву

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Вивезення українських дітей

Зазначається, що ворог здійснює політику геноциду на тимчасово окупованих територіях. В мережі оприлюднили мапу таборів, куди ворог розселяє депортованих українських дітей.

Мапа створена на основі даних з відкритих джерел й буде доповнюватись. Процес вивезення дітей до рф має систематичний характер й завчасно підготовлений.

Тобто, попри те, що російська пропаганда стверджує про вимушений крок й евакуацію дітей, та насправді дітей вивозять постійно, як з прифронтових, так і з віддалених від бойових дій районів. 

До таборів потрапляють:

  • сироти, при цьому деякі стали такими внаслідок вбивства їхніх батьків самими росіянами;
  • діти з інтернатів, які мають родичів в Україні, але їх все одно примусово вивозять;
  • діти батьків, які не пройшли фільтрацію й потрапили до російських катівень;
  • окремі інші випадки.

Повідомляється, що в таборах, за підготовленою програмою, дітей навчають російській історії, викривленому трактуванні війни в України, а також діти там вчать російський гімн. Відбувається ідеологічна обробка.

Всього на мапі нанесено 45 дитячих й 12 мілітарних таборів. 

Мапа таборів

Іноді дітей вивозять до центрів мілітарної підготовки на "перевиховання". Так в Чечню привозили підлітків з Донецької та Луганської областей. Метою таких програм є створення особливо жорстоких й вірних режимові підлітків, яких згодом можна буде використовувати проти їх Батьківщини.

Нагадаємо, що відео, яке з'явилось раніше, де невідомий в українській формі нібито стріляє по цивільній автівці жінки з дитиною — російський фейк.

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