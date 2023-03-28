Стало відомо, куди росіяни вивозять українських дітей: карта

Вивезення українських дітей росіянами

З початку повномасштабного вторгення росіяни масово вивозять українських дітей з окупованих міст на територію рф. Таким чином, вони прагнуть знищити самоідентифікацію цілого покоління.

Про це повідомляє Центр національного Спротиву

Вивезення українських дітей

Зазначається, що ворог здійснює політику геноциду на тимчасово окупованих територіях. В мережі оприлюднили мапу таборів, куди ворог розселяє депортованих українських дітей.

Мапа створена на основі даних з відкритих джерел й буде доповнюватись. Процес вивезення дітей до рф має систематичний характер й завчасно підготовлений.

Тобто, попри те, що російська пропаганда стверджує про вимушений крок й евакуацію дітей, та насправді дітей вивозять постійно, як з прифронтових, так і з віддалених від бойових дій районів.

До таборів потрапляють:

сироти, при цьому деякі стали такими внаслідок вбивства їхніх батьків самими росіянами;

діти з інтернатів, які мають родичів в Україні, але їх все одно примусово вивозять;

діти батьків, які не пройшли фільтрацію й потрапили до російських катівень;

окремі інші випадки.

Повідомляється, що в таборах, за підготовленою програмою, дітей навчають російській історії, викривленому трактуванні війни в України, а також діти там вчать російський гімн. Відбувається ідеологічна обробка.

Всього на мапі нанесено 45 дитячих й 12 мілітарних таборів.

Іноді дітей вивозять до центрів мілітарної підготовки на "перевиховання". Так в Чечню привозили підлітків з Донецької та Луганської областей. Метою таких програм є створення особливо жорстоких й вірних режимові підлітків, яких згодом можна буде використовувати проти їх Батьківщини.

Нагадаємо, що відео, яке з'явилось раніше, де невідомий в українській формі нібито стріляє по цивільній автівці жінки з дитиною — російський фейк.