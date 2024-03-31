Стало известно, зачем Путин отдал приказ строить "курорты" на побережье Азовского моря

Побережье Азовского моря. Фото: novynarnia.com

Стало известно, что российские чиновники планируют создание курортной зоны на территории, которая сейчас находится под оккупацией России. Такие действия преследуют цель привлечь российских граждан к переезду на эти территории, используя их как "живой щит" в конфликте.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления в воскресенье, 31 марта.

Читайте также:

Планы Кремля на азовское побережье

"Кремлевский диктатор провел совещание с привлечением представителей всех администраций на ВОТ о создании новых круглогодичных морских курортов и развитии сферы туризма. Значительное внимание Путин уделил "планам развития" этого сектора в Приазовье. Учитывая, что Кремль поспешно строит автомагистраль и железнодорожную линию вдоль побережья Азовского моря можно предположить, что такие курорты будут "зоной отдыха" разве что для оккупационных войск и работников оккупационных администраций и коллаборантов", — подчеркнул Центр национального сопротивления.

Известно, что оккупанты уже представили Путину строительство курортов в оккупированной части Запорожской области. Однако Путин выразил свое недовольство из-за чрезмерной осторожности, что указывает на отсутствие у него реального понимания ситуации.

В то же время, украинские оборонные силы и подполье готовятся к летнему сезону, планируя продемонстрировать реальность войны тем, кто может посетить эти курорты.

Напомним, что Путин в воскресенье, 31 марта, подписал указ о весеннем призыве на военную службу.

Ранее мы писали, что в преддверии полномасштабной войны Зеленский пытался заключить мирное соглашение с Путиным.