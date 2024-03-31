Стало известно, зачем Путин отдал приказ строить "курорты" на побережье Азовского моря
Стало известно, что российские чиновники планируют создание курортной зоны на территории, которая сейчас находится под оккупацией России. Такие действия преследуют цель привлечь российских граждан к переезду на эти территории, используя их как "живой щит" в конфликте.
Об этом сообщил Центр национального сопротивления в воскресенье, 31 марта.
Планы Кремля на азовское побережье
"Кремлевский диктатор провел совещание с привлечением представителей всех администраций на ВОТ о создании новых круглогодичных морских курортов и развитии сферы туризма. Значительное внимание Путин уделил "планам развития" этого сектора в Приазовье. Учитывая, что Кремль поспешно строит автомагистраль и железнодорожную линию вдоль побережья Азовского моря можно предположить, что такие курорты будут "зоной отдыха" разве что для оккупационных войск и работников оккупационных администраций и коллаборантов", — подчеркнул Центр национального сопротивления.
Известно, что оккупанты уже представили Путину строительство курортов в оккупированной части Запорожской области. Однако Путин выразил свое недовольство из-за чрезмерной осторожности, что указывает на отсутствие у него реального понимания ситуации.
В то же время, украинские оборонные силы и подполье готовятся к летнему сезону, планируя продемонстрировать реальность войны тем, кто может посетить эти курорты.
Напомним, что Путин в воскресенье, 31 марта, подписал указ о весеннем призыве на военную службу.
Ранее мы писали, что в преддверии полномасштабной войны Зеленский пытался заключить мирное соглашение с Путиным.
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