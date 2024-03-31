Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Стало відомо, навіщо Путін наказав будувати "курорти" на узбережжі Азовського моря arrow

Стало відомо, навіщо Путін наказав будувати "курорти" на узбережжі Азовського моря

31 березня 2024 18:28
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Стало відомо, навіщо Путін наказав будувати "курорти" на узбережжі Азовського моря
Узбережжя Азовського моря. Фото: novynarnia.com
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Стало відомо, що російські чиновники планують створення курортної зони на території, яка зараз перебуває під окупацією Росії. Такі дії мають на меті залучити російських громадян до переїзду на ці території, використовуючи їх як "живий щит" у конфлікті.

Про це повідомив Центр національного спротиву у неділю, 31 березня.

Читайте також:

Плани Кремля на азовське узбережжя

"Кремлівський диктатор провів нараду із залученням представників всіх адміністрацій на ТОТ, щодо створення нових цілорічних морських курортів та розвитку сфери туризму. Значну увагу Путін приділив "планам розвитку" цього сектору у Приазов’ї. Зважаючи на те, що Кремль поспішно будує автомагістраль та залізничну лінію вздовж узбережжя Азовського моря можна припустити, що такі курорти будуть "зоною відпочинку" хіба що для окупаційних військ та працівників окупаційних адміністрацій і колаборантів", — підкреслив Центр національного супротиву.

Відомо, що окупанти вже представили Путіну будівництва курортів в окупованій частині Запорізької області. Проте Путін висловив своє невдоволення через надмірну обережність, що вказує на відсутність в нього реального розуміння ситуації.

Водночас українські оборонні сили та підпілля готуються до літнього сезону, плануючи продемонструвати реальність війни тим, хто може відвідати ці курорти.

Нагадаємо, що Путін у неділю, 31 березня, підписав указ про весняний призов на військову службу.

Раніше ми писали, що напередодні повномасштабної війни Зеленський намагався укласти мирну угоду з Путіним.

росія
володимир путін
Запорізька область
Азовське море
окупанти
Кремль
окупація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК