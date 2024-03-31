Стало відомо, навіщо Путін наказав будувати "курорти" на узбережжі Азовського моря

Узбережжя Азовського моря. Фото: novynarnia.com

Стало відомо, що російські чиновники планують створення курортної зони на території, яка зараз перебуває під окупацією Росії. Такі дії мають на меті залучити російських громадян до переїзду на ці території, використовуючи їх як "живий щит" у конфлікті.

Про це повідомив Центр національного спротиву у неділю, 31 березня.

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Плани Кремля на азовське узбережжя

"Кремлівський диктатор провів нараду із залученням представників всіх адміністрацій на ТОТ, щодо створення нових цілорічних морських курортів та розвитку сфери туризму. Значну увагу Путін приділив "планам розвитку" цього сектору у Приазов’ї. Зважаючи на те, що Кремль поспішно будує автомагістраль та залізничну лінію вздовж узбережжя Азовського моря можна припустити, що такі курорти будуть "зоною відпочинку" хіба що для окупаційних військ та працівників окупаційних адміністрацій і колаборантів", — підкреслив Центр національного супротиву.

Відомо, що окупанти вже представили Путіну будівництва курортів в окупованій частині Запорізької області. Проте Путін висловив своє невдоволення через надмірну обережність, що вказує на відсутність в нього реального розуміння ситуації.

Водночас українські оборонні сили та підпілля готуються до літнього сезону, плануючи продемонструвати реальність війни тим, хто може відвідати ці курорти.

Нагадаємо, що Путін у неділю, 31 березня, підписав указ про весняний призов на військову службу.

Раніше ми писали, що напередодні повномасштабної війни Зеленський намагався укласти мирну угоду з Путіним.