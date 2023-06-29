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Стало известно о возможном расположении лагеря "вагнеровцев" в Беларуси

29 июня 2023 23:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Стало известно о возможном расположении лагеря "вагнеровцев" в Беларуси
"Вагнеровцы". Фото: reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Беларуси в городе Осиповичи, в 230 км от границы с Украиной, строят новые места расположения для "вагнеровцев". Такое решение было принято после заявления Президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что он предложил военным ЧВК "Вагнер" организовать для них лагерь.

Об этом пишет Sky News.

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Подтверждение фактов

По словам лидера партизанского отряда бывших военных BYPOL Александра Азарова, белорусские солдаты привлечены, однако белорусские партизаны не желают, чтобы там были "вагнеровцы", поэтому для них готовят "теплый прием".

Лукашенко не сообщил, где расположен лагерь, однако жители Осиповичей сказали, что были ошеломлены.

"На улицах и военная техника, и белорусские военнослужащие — все жители обсуждают приход вагнеровцев, и, честно говоря, мы паникуем и не радуемся соседству с ними. У меня дочери-подростки… Как мы будем жить рядом с бандитами, помилованными убийцами и насильниками?", — рассказала 43-летний врач в Осиповичах Инга в комментарии АР.

Карта Белоруси. Источник: Sky news

Строительство лагеря

Впервые о местонахождении лагеря сообщили независимое российское издание "Верстка" и независимый Telegram-канал "Belarus Golovnovo Mozga". Они показали спутниковые снимки 27 июня, где можно увидеть строительство военного комплекса возле города, сообщили в Kyiv Post.

Как отмечают в "Верстке", у рабочих было немного времени, чтобы построить военный лагерь площадью 24 тыс. кв. м для размещения до 8 тысяч бойцов.

"Спутниковые снимки, похоже, показывают новые объекты, созданные недавно на военной базе в селе Цель, примерно в девяти милях (15 км) от Осиповичей", — добавили в сообщении.

Спутниковые снимки. Источник: росСМИ

Напомним, сейчас самоназванный президент Беларуси Александр Лукашенко прикидывается крупнейшим миротворцем в мире, поскольку вроде бы не допустил развития мятежа ЧВК Вагнер в России. Он показывает, что может самостоятельно принимать решение без приказа Путина, а Пригожиным хочет давить на Украину, Польшу, Литву, Латвию.

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