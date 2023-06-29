Стало відомо про можливе місце розташування табору "вагнерівців" у Білорусі

"Вагнерівці". Фото: reuters

В Білорусі в місті Осиповичі, що за 230 км від кордону з Україною, будують нові місця розташування для "вагнерівців". Таке рішення прийняли після заяви Президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що він запропонував військовим ПВК "Вагнер" організувати для них табір.

Про це пише Sky news.

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Підтвердження фактів

За словами лідера партизанського загону колишніх військових BYPOL Олександра Азарова, білоруські солдати залучені, проте білоруські партизани не бажають, щоб там були "вагнерівці", тому для них готують "теплий прийом".

Лукашенко не повідомив, де розміщений табір, проте мешканці Осиповичів сказали, що були приголомшені.

"На вулицях і військова техніка, і білоруські військовослужбовці — всі жителі обговорюють прихід вагнерівців, і, чесно кажучи, ми панікуємо і не радіємо сусідству з ними. У мене доньки-підлітки… Як ми будемо жити поруч із бандитами, помилуваними вбивцями та ґвалтівниками?", — розповіла 43-річна лікарка в Осиповичах Інга в коментарі АР.

Карта Білорусі. Джерело: Sky news

Будівництво табору

Вперше про місцезнаходження табору повідомили незалежне російське видання "Верстка" та незалежний Telegram-канал "Belarus Golovnovo Mozga". Вони показали супутнікові знімки 27 червня, де можна побачити будівництво військового комплексу біля міста, повідомили у Kyiv Post.

Як зазначають у "Верстці", робітники мали небагато часу, аби побудувати військовий табір площею 24 тис. кв. м для розміщення до 8 тисяч бійців.

"Супутникові знімки, здається, показують нові об’єкти, створені нещодавно на військовій базі в селі Цель, приблизно в дев’яти милях (15 км) від Осиповичів", — додали у повідомленні.

Супутникові знімки. Джерело: росЗМІ

Нагадаємо, наразі самоназваний президент Білорусі Олександр Лукашенко вдає із себе найбільшого миротворця у світі, бо начебто не допустив розвитку заколоту ПВК Вагнер у Росії. Він показує, що може самостійно ухвалювати рішення без наказу Путіна, а Пригожиним хоче тиснути на Україну, Польщу, Литву, Латвію.