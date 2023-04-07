Оккупанты начали активно покидать Крым и продавать имущество

Агрессор чувствует приближение завершения "курортного сезона". Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Граждане российской федерации, въехавшие в украинский Крым после его оккупации в 2014 году, начали активно избавляться от приобретенной или захваченной недвижимости на полуострове. При этом продают ее любой ценой.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, капитан I ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.

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"В Крыму наблюдается обратная миграция россиян. Многие из них уже упаковывают чемоданы и уезжают в россию", — сказал Селезнев.

Владислав Селезнев

При этом, подчеркнул он, уже оживился рынок недвижимости на полуострове.

"Подвижное и недвижимое имущество россияне пытаются продать по демпинговым ценам полным ходом", — поделился информацией военный эксперт.

По его словам, вполне очевиден тот факт, что как только ВСУ будет уничтожен Крымский мост, россиянам крайне трудно будет обеспечить логистику своей военной группировки.

"Поэтому удержать в таком случае Крым у них шансов нет никаких", — заверил Селезнев.

Как украинцы будут увольнять Крым

Советник Президента Владимира Зеленского Андрей Сибига изданию Financial Times заявил, что. Украина готова обсудить будущее Крыма с рф, если ВСУ достигнут границы оккупированного полуострова.

В свою очередь советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не пойдет на какие-либо территориальные уступки россии. В частности, он подчеркнул, что Украина не будет договариваться с россиянами по поводу будущего оккупированного Крыма.

По мнению Селезнева, в случае положительной реализации плана по освобождению двух южных регионов от россиян украинская сторона сможет получить карт-бланш для начала переговоров с властями россии об условиях деоккупации Крыма. Это позволит избежать лишних потерь как со стороны военных, так и со стороны гражданского населения полуострова, а также его объектов.