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Стало известно, сколько бронемашин Marder Украина получит от Германии

9 апреля 2024 16:04
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Стало известно, сколько бронемашин Marder Украина получит от Германии
БМП Marder. Фото: Википедия
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Немецкая оборонная компания Rheinmetall передаст Украине еще 20 боевых бронированных машин пехоты Marder. Как известно, такое поручение предприятие получило от правительства Германии.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Отмечается, что правительство Германии сделало соответствующий заказ у Rheinmetall еще в марте этого года. Снабжение новой партии военной техники запланировано на 2024 год, но утверждают, что производитель уже передал трехзначное количество БМП Marder Вооруженным Силам Украины.

Кроме того, в компании добавили, что новая партия бронемашин будет оснащена лазерным дальномером. Это позволит более точно и эффективно уничтожать военные цели противника.

Также в Rheinmetall отметили, что первые БМП такого типа отправили в Украину еще в марте 2023 года. В общей сложности переданное количество машин составляет 90 единиц.

Напомним, Германия присоединится к чешской инициативе по поставке Украине снарядов.

Добавим, 19 марта перед заседанием "Рамштайна" министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал новый крупный пакет военной помощи нашему государству.

Германия
война
военная помощь
военная техника
война в Украине

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