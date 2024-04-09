Стало известно, сколько бронемашин Marder Украина получит от Германии

БМП Marder. Фото: Википедия

Немецкая оборонная компания Rheinmetall передаст Украине еще 20 боевых бронированных машин пехоты Marder. Как известно, такое поручение предприятие получило от правительства Германии.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Читайте также:

Бронемашины от Германии

Отмечается, что правительство Германии сделало соответствующий заказ у Rheinmetall еще в марте этого года. Снабжение новой партии военной техники запланировано на 2024 год, но утверждают, что производитель уже передал трехзначное количество БМП Marder Вооруженным Силам Украины.

Кроме того, в компании добавили, что новая партия бронемашин будет оснащена лазерным дальномером. Это позволит более точно и эффективно уничтожать военные цели противника.

Также в Rheinmetall отметили, что первые БМП такого типа отправили в Украину еще в марте 2023 года. В общей сложности переданное количество машин составляет 90 единиц.

Напомним, Германия присоединится к чешской инициативе по поставке Украине снарядов.

Добавим, 19 марта перед заседанием "Рамштайна" министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал новый крупный пакет военной помощи нашему государству.