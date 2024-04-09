Стало известно, сколько бронемашин Marder Украина получит от Германии
Немецкая оборонная компания Rheinmetall передаст Украине еще 20 боевых бронированных машин пехоты Marder. Как известно, такое поручение предприятие получило от правительства Германии.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Бронемашины от Германии
Отмечается, что правительство Германии сделало соответствующий заказ у Rheinmetall еще в марте этого года. Снабжение новой партии военной техники запланировано на 2024 год, но утверждают, что производитель уже передал трехзначное количество БМП Marder Вооруженным Силам Украины.
Кроме того, в компании добавили, что новая партия бронемашин будет оснащена лазерным дальномером. Это позволит более точно и эффективно уничтожать военные цели противника.
Также в Rheinmetall отметили, что первые БМП такого типа отправили в Украину еще в марте 2023 года. В общей сложности переданное количество машин составляет 90 единиц.
Напомним, Германия присоединится к чешской инициативе по поставке Украине снарядов.
Добавим, 19 марта перед заседанием "Рамштайна" министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал новый крупный пакет военной помощи нашему государству.
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