Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Стало відомо, скільки бронемашин Marder Україна отримає від Німеччини arrow

Стало відомо, скільки бронемашин Marder Україна отримає від Німеччини

9 квітня 2024 16:04
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Стало відомо, скільки бронемашин Marder Україна отримає від Німеччини
БМП Marder. Фото: Вікіпедія
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Німецька оборонна компанія Rheinmetall передасть Україні ще 20 бойових броньованих машин піхоти Marder. Як відомо, таке доручення підприємство отримало від уряду Німеччини. 

Про це повідомляє пресслужба компанії

Читайте також:

Бронемашини від Німеччини

Зазначається, що уряд Німеччини зробив відповідне замовлення у Rheinmetall ще у березні цього року. Постачання нової партії військової техніки заплановане на 2024 рік, але стверджують, що виробник вже передав тризначну кількість БМП Marder Збройним Силам України. 

Крім того, у компанії додали, що нова партія бронемашин буде оснащена лазерним далекоміром. Це дозволить більш точно та ефективно знищувати воєнні цілі противника. 

Також у Rheinmetall зауважили, що перші БМП такого типу відправили в Україну ще у березні 2023 року. Загалом передана кількість машин становить 90 одиниць.

Нагадаємо, Німеччина приєднається до чеської ініціативи щодо постачання Україні снарядів.

Додамо, 19 березня перед засіданням "Рамштайн" міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував новий великий пакет військової допомоги нашій державі.

Німеччина
війна
військова допомога
військова техніка
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку