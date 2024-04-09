Стало відомо, скільки бронемашин Marder Україна отримає від Німеччини

БМП Marder. Фото: Вікіпедія

Німецька оборонна компанія Rheinmetall передасть Україні ще 20 бойових броньованих машин піхоти Marder. Як відомо, таке доручення підприємство отримало від уряду Німеччини.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Зазначається, що уряд Німеччини зробив відповідне замовлення у Rheinmetall ще у березні цього року. Постачання нової партії військової техніки заплановане на 2024 рік, але стверджують, що виробник вже передав тризначну кількість БМП Marder Збройним Силам України.

Крім того, у компанії додали, що нова партія бронемашин буде оснащена лазерним далекоміром. Це дозволить більш точно та ефективно знищувати воєнні цілі противника.

Також у Rheinmetall зауважили, що перші БМП такого типу відправили в Україну ще у березні 2023 року. Загалом передана кількість машин становить 90 одиниць.

Нагадаємо, Німеччина приєднається до чеської ініціативи щодо постачання Україні снарядів.

Додамо, 19 березня перед засіданням "Рамштайн" міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував новий великий пакет військової допомоги нашій державі.