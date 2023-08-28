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Стало известно, сколько детей до сих пор остаются в прифронтовых районах

28 августа 2023 07:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Стало известно, сколько детей до сих пор остаются в прифронтовых районах
Дети в прифронтовых районах. Фото: ГСЧС в Хмельницкой области
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В населенных пунктах прифронтовых районов Донецкой области остается 89 украинских детей, которые ежедневно страдают от российских обстрелов. В ближайшее время их планируют эвакуировать.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона.

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Отмечается, что все соответствующие службы упорно работают по самым горячим направлениям — Краматорский и Бахмутский районы, населенные пункты, которые находятся вдоль линии фронта.

"С августа 2022 года в области действует обязательная эвакуация детей, в марте 2023 года правительство одобрило решение о принудительной эвакуации, все работают над этим", — сказал Кириленко.

Он также рассказал, что с родителями детей проводят разговоры и уговаривают их, чтобы они согласились выехать с детьми.

"Мы рассказываем родителям детей о возможных ужасающих последствиях пребывания под обстрелами, если родители отказываются эвакуироваться, идет предупреждение об административной и уголовной ответственности", — добавил Кириленко.

Напомним, 26 августа в Украину удалось вернуть еще 11 детей, находившихся на территории России и на временно оккупированных территориях.

Добавим, что на временно оккупированных территориях Украины захватчики продолжают вывозить украинских детей на территорию РФ. Делают это под видом "отдыха и оздоровления".

Также мы писали, что Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил новые санкции против России за похищение оккупантами украинских детей.

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