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Стало відомо, скільки дітей досі залишаються у прифронтових районах

28 серпня 2023 07:26
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Стало відомо, скільки дітей досі залишаються у прифронтових районах
Діти у прифронтових районах. Фото: ДСНС у Хмельницькій області
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

В населених пунктах прифронтових районів Донецької області наразі залишається 89 українських дітей, які щодня потерпають від російських обстрілів. Найближчим часом їх планують евакуювати.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленкко в ефірі телемарафону. 

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Скільки дітей досі залишаються у прифронтових районах

Зазначається, що усі відповідні служби наполегливо працюють на найгарячіших напрямках — це Краматорський і Бахмутський райони, населені пункти, які знаходяться вздовж лінії фронту. 

"З серпня 2022 року в області діє обов'язкова евакуація дітей, у березні 2023 року уряд схвалив рішення про примусову евакуацію, всі працюють над цим", — сказав Кириленко. 

Він також розповів, що з батьками дітей проводять розмови і вмовляють їх, щоб ті погодилися виїхати з дітьми. 

"Ми розповідаємо батькам дітей про можливі жахливі наслідки перебування під обстрілами, якщо батьки відмовляються евакуюватися, йде попередження про адміністративну і кримінальну відповідальність", — додав Кириленко.

Нагадаємо, 26 серпня в Україну вдалося повернути ще 11 дітей, які перебували на території Росії та на тимчасово окупованих територіях.

Додамо, що на тимчасово окупованих територіях України загарбники продовжують вивозити українських дітей на територію РФ. Роблять це під виглядом "відпочинку та оздоровлення".

Також ми писали, що Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив нові санкції проти Росії за викрадення окупантами українських дітей.

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