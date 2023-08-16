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Стало известно, сколько линий обороны построила Россия на фронте

16 августа 2023 06:01
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Оборона России от контрнаступления ВСУ: Чернев рассказал детали
ВСУ на линии фронта. Фото: google.com
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

За 9 месяцев враг построил много линий обороны и фортификационных сооружений, которых могла не видеть даже история войн. На некоторых направлениях количество таких линий может достигать пяти и эту оборону действительно очень сложно продавить.

Однако, несмотря на это, ВСУ продвигаются вперед и пока сотнями метров, но забирают украинскую землю назад.

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Об этом в интервью Новини.LIVE сказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев.

"Даже во время Второй мировой не было такого количества фортификаций и линий обороны. Нам действительно сложно продвигаться вперед, но, несмотря на это, мы это делаем. Сотнями метров, но забираем свои территории назад. К сожалению, у россиян было достаточно времени подготовиться к нашему наступлению", — уточнил Чернев.

По его словам, сейчас ВСУ работают по технике противника и по масксимуму выбивают его артиллерийские средства. Каждый день враг теряет по 20-30 таких установок. Кроме того, выбиваются также логистические цепочки и ПВО, чтобы ВСУ было проще двигаться позже.

Егор Чернев
Егор Чернев. Фото: Униан

"У нас сейчас оперативная разведка. Мы понимаем, что у н.с. Роботино — первая линия, за ним — вторая. Приблизительно мы понимаем, что дальше идут другие линии. Например, Токмак окружен траншенями и фортификационными сооружениями. Всему этому предшествуют огромные минные поля. Мин просто десятки тысяч, и это огромная проблема, которую мы решаем разными путями", — заверил Чернев.

На уточнение журналистки издания, понимала ли Украина масштабы минований со стороны РФ, нардеп отметил, что да, но многое разоблачается во время боевых действий:

"Однако такое количество не только противотанковых, но и противопехотных мин трудно было даже представить".

Напомним, по данным Генштаба, ВСУ на Мелитопольском и Бердянском направлениях закрепляются на достигнутых рубежах.

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