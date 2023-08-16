Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Стало відомо, скільки ліній оборони збудувала Росія на фронті arrow

Стало відомо, скільки ліній оборони збудувала Росія на фронті

16 серпня 2023 06:01
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Оборона Росії від контрнаступу ЗСУ: Чернєв розповів деталі
ЗСУ на лінії фронту. Фото: google.com
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

За 9 місяців ворог збудував багато ліній оборони та фортифікаційних споруд, яких могла не бачити навіть історія війн. На деяких напрямках кількість таких ліній може сягати до п'яти і цю оборону справді дуже складно продавити.

Однак незважаючи на це, ЗСУ просуваються вперед і поки що сотнями метрів, але забирають українську землю назад.

Читайте також:

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE сказав заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

"Навіть під час Другої світової не було такої кількості фортифікацій та ліній оборони. Нам дійсно складно просуватися вперед, але, незважаючи на це, ми це робимо. Сотнями метрів, але забираємо свої території назад. На жаль, у росіян було достатньо часу підготуватися до нашого наступу", — уточнив Чернєв.

За його словами, зараз ЗСУ працюють по техніці противника і по масксимуму вибивають його артилерійські засоби. Щодня ворог втрачає по 20-30 таких установок. Окрім того вибиваються також логістичні ланцюжки та ППО, аби ЗСУ було простіше рухатися пізніше.

Єгор Чернєв
Єгор Чернєв. Фото: Уніан

"У нас зараз така собі оперативна розвідка. Ми розуміємо, що біля н.с. Роботино — перша лінія, за ним — інша. Приблизно ми розуміємо, що далі йдуть інші лінії. Наприклад, Токмак оточений траншенями та фортифікаційними спорудами. Всьому цьому передують величезні мінні поля. Мін просто десятки тисяч, і це величезна проблема, яку ми вирішуємо різними шляхами", — запевнив Чернєв.

На уточнення журналістки видання, чи розуміла Україна масштаби мінувань з боку РФ, нардеп відмітив, що так, але багато чого викривається під час бойових дій:

"Проте таку кількість не лише протитанкових, але й протипіхотних мін важко було навіть й уявити".

Нагадаємо, за даними Генштабу, ЗСУ на Мелітопольському та Бердянському напрямках закріплюються на досягнутих рубежах.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Головні новини України 15 серпня: ранковий обстріл України та черги на кордоні

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

13:58 Не зміг пройти повз прапор: американець захотів познайомитися з сусідками-українками

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз