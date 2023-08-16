Оборона Росії від контрнаступу ЗСУ: Чернєв розповів деталі

ЗСУ на лінії фронту. Фото: google.com

За 9 місяців ворог збудував багато ліній оборони та фортифікаційних споруд, яких могла не бачити навіть історія війн. На деяких напрямках кількість таких ліній може сягати до п'яти і цю оборону справді дуже складно продавити.

Однак незважаючи на це, ЗСУ просуваються вперед і поки що сотнями метрів, але забирають українську землю назад.

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Про це в інтерв'ю Новини.LIVE сказав заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

"Навіть під час Другої світової не було такої кількості фортифікацій та ліній оборони. Нам дійсно складно просуватися вперед, але, незважаючи на це, ми це робимо. Сотнями метрів, але забираємо свої території назад. На жаль, у росіян було достатньо часу підготуватися до нашого наступу", — уточнив Чернєв.

За його словами, зараз ЗСУ працюють по техніці противника і по масксимуму вибивають його артилерійські засоби. Щодня ворог втрачає по 20-30 таких установок. Окрім того вибиваються також логістичні ланцюжки та ППО, аби ЗСУ було простіше рухатися пізніше.

Єгор Чернєв. Фото: Уніан

"У нас зараз така собі оперативна розвідка. Ми розуміємо, що біля н.с. Роботино — перша лінія, за ним — інша. Приблизно ми розуміємо, що далі йдуть інші лінії. Наприклад, Токмак оточений траншенями та фортифікаційними спорудами. Всьому цьому передують величезні мінні поля. Мін просто десятки тисяч, і це величезна проблема, яку ми вирішуємо різними шляхами", — запевнив Чернєв.

На уточнення журналістки видання, чи розуміла Україна масштаби мінувань з боку РФ, нардеп відмітив, що так, але багато чого викривається під час бойових дій:

"Проте таку кількість не лише протитанкових, але й протипіхотних мін важко було навіть й уявити".

Нагадаємо, за даними Генштабу, ЗСУ на Мелітопольському та Бердянському напрямках закріплюються на досягнутих рубежах.