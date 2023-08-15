Генштаб: ЗСУ на Мелітопольському та Бердянському напрямках закріплюються на досягнутих рубежах

Воїни ЗСУ заряджають зброю. Ілюстративне фото: Генштаб

Триває 538 день російського широкомасштабного вторгнення збройної агресії РФ проти нашої держави. Протягом минулої доби відбулось понад 15 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти завдали авіаційних ударів в районах Павлівки та Степного Сумської області. Водночас мінометних та артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них: Попівка, Грем’яч Чернігівської області; Атинське, Степне, Водолаги Сумської області та Огірцеве, Гатище, Плетенівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку окупанти також обстрілювали мирні міста.

"Противник завдав авіаційних ударів в районах Іванівки, Загризового Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів", — повідомляє Генштаб.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області.

"Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Серебрянка, Дронівка, Закітне, Виїмка, Переїзне, Федорівка Донецької області", —додали у Генштабі.

На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої.

"Противник завдав авіаційних ударів в районах Васюківки та Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Олександро-Шультине, Ступочки, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба Донецької області", — йдеться у повідомленні.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів на Донеччині зазнали:

Керамік,

Авдіївка,

Сєверне,

Первомайське,

Невельське.

На Мар’їнському напрямку, сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міст Мар’їнка та Красногорівка Донецької області.

"Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Гостре, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області", — зазначає Генштаб.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Великої Новосілки, Благодатного, Макарівки та Урожайного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них: Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне, Левадне, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Новоданилівки Запорізької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Залізничне, Білогір’я, Степногріськ, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Ольгівки Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Дніпровське, Берегове, Велетенське, Широка Балка Херсонської області та місто Херсон.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях

З метою поповнення масштабних втрат в живій силі в Старобільську Луганської області окупаційна псевдовлада зобов’язала усіх чоловіків на державних підприємствах пройти медичну комісію та стати на військовий облік.

До того ж московський режим продовжує незаконну інтеграцію населення тимчасово окупованих територій України до свого культурно-освітнього простору.

"Російська окупаційна адміністрація організувала навчальний процес за російською програмою, відкривши школу в Бехтерах Херсонської області, де зобов’язала навчатися дітей з населених пунктів Облої, Тендрівське, Збур’ївка та Новочорномор’я", — йдеться у повідомленні.

Батьків школярів залякують адміністративною відповідальністю за пропуски навчального процесу.

Що відомо про успіхи ЗСУ на фронті

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 1 удар по пункту управління, 7 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 удари по зенітно-ракетним комплексам противника.

Також нашими захисниками знищено ворожий ударний гелікоптер Ка-52.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях та 1станцію РЕБ противника.

Скриншот повідомлення Генштабу

Скриншот повідомлення Генштабу 1 / 2

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки було збито ракет під час ворожої атаки РФ.

Також влада показала наслідки ворожої атаки по Львівській області.