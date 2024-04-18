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Стало известно, сколько Германия предоставит систем IRIS-T Украине

18 апреля 2024 18:26
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Стало известно, сколько Германия предоставит систем IRIS-T Украине
Система IRIS-T SLM. Фото: DPA
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Немецкий производитель ракетных комплексов Diehl Defence в четверг, 18 апреля, анонсировал передачу Украине дополнительных систем ПВО IRIS-T. Количество обещанных систем ПВО разных модификаций составляет 20 единиц.

Об этом пишет Defence Express.

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"Три наши системы уже в Украине, и больше будет доставлено в этом году. Следующая — всего через несколько недель", — отметил глава Diehl Defence Гельмут Раух.

Согласно публичному отчету немецкого правительства, Украина должна получить еще девять IRIS-T SLM и 11 IRIS-T SLS.

Как пишет издание, часть этих зенитно-ракетных комплексов была заказана в пределах пакета на 1,3 млрд евро. Также законтрактовано еще пять более мощных IRIS-T SLM.

IRIS-T SLM — комплекс среднего действия с возможностью поражения целей на дальности 40 км.

Iris-T
IRIS-T SLM. Фото: Defence Express

Однако Украина также имеет на вооружении такой ЗРК малой дальности — IRIS-T SLS, который может поражать цели на расстоянии до 12 км.

Iris-T
IRIS-T SLS. Фото: Defence Express

Напомним, Германия запустила инициативу по поиску новых систем ПВО. Их планируется передать для защиты неба в Украине от российских воздушных целей.

Также мы писали, что Германия предоставит дополнительный Patriot. К тому же, Украина работает над получением дополнительной системы IRIS-T.

Германия
оккупанты
ПВО
ракеты
война в Украине
Россия

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