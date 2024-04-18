Стало відомо, скільки Німеччина надасть систем IRIS-T Україні

Система IRIS-T SLM. Фото: DPA

Німецький виробник ракетних комплексів Diehl Defence у четвер, 18 квітня, анонсував передачу Україні додаткових систем ППО IRIS-T. Кількість обіцяних систем ППО різних модифікацій сягає 20 одиниць.

Про це пише Defence Express.

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"Три наші системи вже в Україні, і більше буде доставлено цього року. Наступна — лише за кілька тижнів", — зазначив очільник Diehl Defence Гельмут Раух.

Згідно з публічним звітом німецького уряду, Україна має отримати ще дев'ять IRIS-T SLM та 11 IRIS-T SLS.

Як пише видання, частина з цих зенітно-ракетних комплексів була замовлена у межах пакета на 1,3 млрд євро. Також законтрактовано ще п'ять потужніших IRIS-T SLM.

IRIS-T SLM — комплекс середньої дії з можливістю ураження цілей на дальності 40 км.

IRIS-T SLM. Фото: Defence Express

Однак Україна також має на озброєнні такий ЗРК малої дальності — IRIS-T SLS, який може вражати цілі на відстані до 12 км.

IRIS-T SLS. Фото: Defence Express

Нагадаємо, Німеччина запустила ініціативу для пошуку нових систем ППО. Їх планують передати для захисту неба в Україні від російських повітряних цілей.

Також ми писали, що Німеччина надасть додатковий Patriot. До того ж Україна працює над отриманням додаткової системи IRIS-T.