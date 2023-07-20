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Стало известно, сколько ракет и дронов выпустили россияне по Одессе и Николаеву

20 июля 2023 08:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Стало известно, сколько ракет и дронов выпустили россияне по Одессе и Николаеву
Последствия обстрелов Одессы. Фото: Суспільне
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Ночью 20 июля оккупанты выпустили по Одессе и Николаеву 38 боеприпасов. Силам ПВО удалось уничтожить 18 вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.

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Сколько ракет и дронов выпустили россияне по Одессе и Николаеву

Как известно, российские оккупационные войска всего выпустили по Одессе и Николаеву 38 боеприпасов: 19 крылатых ракет и 19 дронов-камикадзе.

Для удара оккупанты применили:

  • семь крылатых "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);
  • четыре крылатых ракеты воздушного базирования Х-22 — пуски осуществлялись с восьми самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря);
  • три крылатые ракеты морского базирования "Калибр" предположительно с подводной лодки (акватория Черного моря);
  • пять крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" (Крым);
  • 19 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 по двум направлениям — южному (Чауда, Крым) и северо-восточному (Курск).

Сколько воздушных целей удалось уничтожить украинской ПВО

"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 18 воздушных целей", — говорится в сообщении.

Украинскому ПВО удалось уничтожить:

  • две крылатые ракеты морского базирования "Калибр";
  • три крылатых ракеты наземного базирования "Искандер-К";
  • 13 ударных дронов "Shahed-136/131".

скриншот

Напомним, в ночь на 20 июля в Одессе около 01:57 прозвучала воздушная тревога, которая длилась два часа. За это время в городе прозвучала серия взрывов. В результате обстрела разрушено админздание в центре города. Кроме того, четыре человека получили ранения.

Кроме того, сегодня ночью оккупанты ударили по жилым домам в Николаеве. Пострадали 18 человек, в том числе пятеро детей.

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