Стало відомо, скільки ракет та дронів випустили росіяни по Одесі та Миколаєву
Уночі 20 липня окупанти випустили по Одесі та Миколаєву 38 боєприпасів. Силам ППО вдалося знищити 18 ворожих повітряних цілей.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗС України.
Скільки ракет та дронів випустили росіяни по Одесі та Миколаєву
Як відомо, російські окупаційні війська загалом випустили по Одесі та Миколаєву 38 боєприпасів: 19 крилатих ракет та 19 дронів-камікадзе.
Для удару окупанти застосували:
- сім крилатих "Онікс" ыз берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим);
- чотири крилаті ракети повітряного базування Х-22 — пуски здійснювалися з восьми літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря);
- три крилаті ракети морського базування "Калібр" імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря);
- п'ять крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" (Крим);
- 19 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з двох напрямків — південного (Чауда, Крим) та північно-східного (Курськ).
Скільки повітряних цілей вдалося знищити українській ППО
"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони України, знищено 18 повітряних цілей", — йдеться у повідомленні.
Українській ППО вдалось знищити:
- дві крилаті ракети морського базування "Калібр";
- три крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К";
- 13 ударних дронів Shahed-136/131.
Нагадаємо, у ніч проти 20 липня в Одесі близько 01:57 прозвучала повітряна тривога, яка тривала дві години. За цей час у місті пролунала серія вибухів. Внаслідок обстрілу зруйновано адмінбудівлю у середмісті. Окрім того, четверо людей отримали поранення.
Окрім того, сьогодні вночі окупанти вдарили по житлових будинках у Миколаєві. Постраждали 18 людей, серед них п'ятеро дітей.