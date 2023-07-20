Стало відомо, скільки ракет та дронів випустили росіяни по Одесі та Миколаєву

Наслідки обстрілу Одеси. Фото: Суспільне

Уночі 20 липня окупанти випустили по Одесі та Миколаєву 38 боєприпасів. Силам ППО вдалося знищити 18 ворожих повітряних цілей.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗС України.

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Як відомо, російські окупаційні війська загалом випустили по Одесі та Миколаєву 38 боєприпасів: 19 крилатих ракет та 19 дронів-камікадзе.

Для удару окупанти застосували:

сім крилатих "Онікс" ыз берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим);

чотири крилаті ракети повітряного базування Х-22 — пуски здійснювалися з восьми літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря);

три крилаті ракети морського базування "Калібр" імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря);

п'ять крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" (Крим);

19 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з двох напрямків — південного (Чауда, Крим) та північно-східного (Курськ).

Скільки повітряних цілей вдалося знищити українській ППО

"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони України, знищено 18 повітряних цілей", — йдеться у повідомленні.

Українській ППО вдалось знищити:

дві крилаті ракети морського базування "Калібр";

три крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К";

13 ударних дронів Shahed-136/131.

Нагадаємо, у ніч проти 20 липня в Одесі близько 01:57 прозвучала повітряна тривога, яка тривала дві години. За цей час у місті пролунала серія вибухів. Внаслідок обстрілу зруйновано адмінбудівлю у середмісті. Окрім того, четверо людей отримали поранення.

Окрім того, сьогодні вночі окупанти вдарили по житлових будинках у Миколаєві. Постраждали 18 людей, серед них п'ятеро дітей.