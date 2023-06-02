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Стало известно, сколько ракет и дронов сбила украинская ПВО за ночь

2 июня 2023 09:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Стало известно, сколько ракет и дронов сбила украинская ПВО за ночь
Украинская ПВО стоит на позиции. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Несмотря на продолжающиеся усилия врага дестабилизировать ситуацию в столице Украины, Киеве, при помощи ударных беспилотников и ракет, украинская противовоздушная оборона продолжает демонстрировать свою способность успешно противостоять этим угрозам. Поздно вечером 1 июня, вокруг 23:00, началась очередная попытка атаки.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

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В этот раз Россия использовала камикадзе-дроны "Shahed-136/131". Дроны подлетали с юга, используя местный ландшафт и русло Днепра для скрытного приближения.

Однако, эта была не единственная атака этой ночью. Примерно в 3:00 утра стратегические бомбардировщики Ту-95мс, взлетевшие из Каспийского моря, выпустили крылатые ракеты Х-101/Х-555. Эти ракеты, приближаясь к Киеву с севера, активно маневрировали в попытке сбить с толку украинскую ПВО.

"Всего было уничтожено 15 крылатых ракет и 21 ударный дрон, остановив эту ночную атаку и подтвердив свою готовность отражать подобные угрозы в будущем", — говорится в сообщении.

Украинская ПВО
Количество уничтоженных ракет и дронов. Фото: Воздушные силы ВС Украины

Атака Киевской области

В ходе недавней ночной атаки на территорию Киевской области, двое людей получили травмы. Среди пострадавших — мальчик 11 лет и мужчина.

По словам главы полиции Киевской области Андрея Небытова, атака противника вызвала значительные повреждения в одном из районов области. Помимо прямого воздействия на жилые зоны, в ходе атаки были уничтожены сельскохозяйственные строения и ограда в одном из частных домовладений.

В этой же местности были найдены фрагменты беспилотника типа Shahed. Ещё одно частное домовладение в этой зоне также пострадало в результате атаки — были повреждены фасад и крыша дома. Наступивший в результате атаки пожар был быстро локализован и потушен.

Напомним, что российские оккупационные войска в ночь с 31 мая на 1 июня запустили по Украине семь баллистических и три крылатых ракет класса "Искандер". Украинская ПВО сбила все десять единиц российского вооружения.

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