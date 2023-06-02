Стало відомо, скільки ракет і дронів збила українська ППО за ніч

Українська ППО стоїть на позиції. Фото: google

Попри зусилля ворога, що продовжуються, дестабілізувати ситуацію в столиці України, Києві, за допомогою ударних безпілотників і ракет, українська протиповітряна оборона продовжує демонструвати свою здатність успішно протистояти цим загрозам. Пізно ввечері 1 червня о 23:00 розпочалася чергова спроба атаки.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

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На цей раз Росія використовувала камікадзе-дрони Shahed-136/131. Дрони підлітали з півдня, використовуючи місцевий ландшафт та русло Дніпра для потайливого наближення.

Але це була не єдина атака цієї ночі. Приблизно о 03:00 ранку стратегічні бомбардувальники Ту-95мс, які злетіли з Каспійського моря, випустили крилаті ракети Х-101/Х-555. Ці ракети, наближаючись до Києва з півночі, активно маневрували у спробі спантеличити українську ППО.

"Усього було знищено 15 крилатих ракет і 21 ударний дрон, зупинивши цю нічну атаку і підтвердивши свою готовність відбивати подібні загрози в майбутньому", — йдеться у повідомленні.

Кількість знищених ракет та дронів. Фото: Повітряні сили ЗС України

Атака Київської області

В ході нещодавньої нічної атаки на територію Київської області, двоє людей отримали травми. Серед постраждалих — хлопчик 11 років та чоловік.

За словами голови поліції Київської області Андрія Нєбитова, атака противника спричинила значні пошкодження в одному з районів області. Крім прямого впливу на житлові зони, під час атаки було знищено сільськогосподарські будівлі та огорожу в одному з приватних домоволодінь.

У цій же місцевості знайшли фрагменти безпілотника типу Shahed. Ще одне приватне домоволодіння у цій зоні також постраждало внаслідок атаки — було пошкоджено фасад та дах будинку. Пожежа, що настала в результаті атаки, була швидко локалізована і загашена.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська в ніч з 31 травня на 1 червня запустили Україною сім балістичних і три крилаті ракети класу "Іскандер". Українська ППО збила усі десять одиниць російського озброєння.