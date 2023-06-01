Генштаб сообщил, какими ракетами россияне обстреляли Киев

Последствия падения обломков сбитых ракет. Фото: Новини.LIVE

Российские оккупационные войска в ночь с 31 мая на 1 июня запустили по Украине семь баллистических и три крылатых ракет класса "Искандер". Украинская ПВО сбила всем десять единиц российского вооружения.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Читайте также:

Баллистика и крылатые ракеты

Российские оккупанты совершили очередную ракетную атаку на Киев около 02:45 1 июня.

В этот раз оккупационные войска нанесли удар ракетами наземного базирования с ОТРК "Искандер" — как баллистическими, так и крылатыми ракетами.

Удар был нанесен с северного направления, с территории Брянской области.

Успешная работа ПВО

Всего российскими войсками было запущено 10 ракет.

Семь из них — это баллистические ракеты "Искандер-М".

Три других — крылатые ракеты "Искандер-К".

Количество сбитых ПВО ракет в ночь на 1 июня

Инфографика: Воздушные силы ВСУ

Силы противовоздушной обороны Воздушных сил ВС Украины сбили все десять ракет, запущенных по Украине.

Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Киев. Три человека погибли в результате падения обломков сбитых ракет.

По предварительным данным, россияне использовали баллистические ракеты, запускаемые с территории Брянской области.

Житель Киева, потерявший жену, заявил, что она погибла, потому что дверь укрытия была закрыта — и у нее не было возможности спрятаться.

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал решение относительно ответственных за укрытие лиц уже сегодня.

Также можно увидеть фоторепортаж корреспондента Новини.LIVE с места трагедии.