Генштаб сообщил, какими ракетами россияне обстреляли Киев
Российские оккупационные войска в ночь с 31 мая на 1 июня запустили по Украине семь баллистических и три крылатых ракет класса "Искандер". Украинская ПВО сбила всем десять единиц российского вооружения.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Баллистика и крылатые ракеты
Российские оккупанты совершили очередную ракетную атаку на Киев около 02:45 1 июня.
В этот раз оккупационные войска нанесли удар ракетами наземного базирования с ОТРК "Искандер" — как баллистическими, так и крылатыми ракетами.
Удар был нанесен с северного направления, с территории Брянской области.
Успешная работа ПВО
Всего российскими войсками было запущено 10 ракет.
Семь из них — это баллистические ракеты "Искандер-М".
Три других — крылатые ракеты "Искандер-К".
Силы противовоздушной обороны Воздушных сил ВС Украины сбили все десять ракет, запущенных по Украине.
Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Киев. Три человека погибли в результате падения обломков сбитых ракет.
По предварительным данным, россияне использовали баллистические ракеты, запускаемые с территории Брянской области.
Житель Киева, потерявший жену, заявил, что она погибла, потому что дверь укрытия была закрыта — и у нее не было возможности спрятаться.
Мэр Киева Виталий Кличко пообещал решение относительно ответственных за укрытие лиц уже сегодня.
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