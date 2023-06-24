Сколько техники потеряла армия РФ в противостоянии с "Вагнером"

Российская техника. Фото: росСМИ

Нидерландский сайт разведки Oryx уже начал подсчитывать потери русской армии в противостоянии с "Вагнеровцами". Однако количество захваченной или уничтоженной военной техники, вероятно, выше, чем указано в статистике.

Соответствующий список обнародован на сайте Oryx.

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Утраты армии РФ

"Этот список включает только захваченные и уничтоженные транспортные средства и технику, о которых есть фото- или видеозаписи. Таким образом, количество захваченной и уничтоженной техники, вероятно, значительно превышает зафиксированное здесь", — говорится в сообщении.

Следовательно, всего лишь за несколько часов борьбы ВС РФ потеряли самолет Ил-22, 2 вертолета поддержки, боевой вертолет Ми-35. К тому же бронемашину "Тигр" и военный КАМАЗ захватили члены ЧВК "Вагнер".

Утраты армии РФ. Фото: скриншот

"Самолеты и вертолеты, захваченные "Вагнером" на севере Ростова-на-Дону, пока не включены в этот список. Гражданские транспортные средства и неработающая техника в этот перечень не включены", — добавляют в сообщении.

Напомним, по состоянию на сейчас подразделения группировки "Вагнер" подошли к окраинам г. Борисоглебск, что в Воронежской области РФ. Известно, что там находится склад с ядерным оружием, который, вероятно, военные планируют захватить.