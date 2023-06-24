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"Вагнерівці" планують захопити склади з ядерною зброєю

24 червня 2023 16:17
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Козюк Тетяна
редактор
"Вагнерівці" планують захопити склади з ядерною зброєю
Бійці угрупування "Вагнер". Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Станом на зараз підрозділи угрупування "Вагнер" підійшли до окраїн м. Борисоглібськ, що у Воронезькій області РФ. Відомо, що там розміщується склад з ядерною зброєю, який, ймовірно, військові планують захопити. 

Про це повідомляють росЗМІ. 

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Склад, де розміщується ядерна зброя, відомий як "375 об'єкт С" 12 управління Міноборони РФ.  

Для того, щоб захистити даний склад, як стверджують ЗМІ, потрібна велика кількість танків, артилерії та моторизованої професійної піхоти. Проте, наразі єдиний спосіб отримати підкріплення — зняти оперативні резерви з фронту. 

"Бої за воронезький ядерний склад ймовірно призведуть до посилення ескалації бойових дій між пвк і мо рф", — кажуть про наслідки росЗМІ. 

 

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Повідомлення росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що президент Росії Володимир Путін планує ліквідувати Євгенія Пригожина та пообіцяти амністію бойовикам "Вагнера". Російський диктатор поставив силовикам завдання знищити очільника збройного формування.

Додамо, що у Росії в московському СІЗО "Водник" почався бунт. Повідомляється й про початок заворушень і в інших регіонах країни.

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