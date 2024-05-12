Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Стало известно, сколько вражеских целей сбила украинская ПВО за минувшие сутки arrow

Стало известно, сколько вражеских целей сбила украинская ПВО за минувшие сутки

12 мая 2024 09:00
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Стало известно, сколько вражеских целей сбила украинская ПВО за минувшие сутки
Работа сил ПВО. Фото: Генштаб
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Оккупанты продолжают использовать боевые разведывательные БпЛА в войне против Украины. За минувшие сутки украинской ПВО удалось сбить пять российских беспилотников.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных Сил ВС Украины в воскресенье, 12 мая.

Читайте также:

Обезвреживание российских беспилотников

Украинские военные уничтожили пять разведывательных БпЛА на южном направлении.

"За прошедшие сутки, 11 мая 2024 года, подразделениями противовоздушной обороны юга Украины уничтожено 5 российских разведывательных БпЛА — 4 "ZALA" на Херсонщине и "Орлан-10" на Николаевщине", — говорится в сообщении Воздушных Сил.

Уничтожены воздушные цели. Фото: ПС ВСУ
Уничтоженные воздушные цели. Фото: ПС ВСУ

Напомним, в Кривом Роге Днепропетровской области в субботу, 11 мая, раздался взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский поделился видеозаписью, демонстрирующей последствия атак России на Украину.

россия
война
ВСУ
беспилотники
Украина
ПВО
дроны
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина