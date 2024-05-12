Стало известно, сколько вражеских целей сбила украинская ПВО за минувшие сутки

Работа сил ПВО. Фото: Генштаб

Оккупанты продолжают использовать боевые разведывательные БпЛА в войне против Украины. За минувшие сутки украинской ПВО удалось сбить пять российских беспилотников.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных Сил ВС Украины в воскресенье, 12 мая.

Читайте также:

Обезвреживание российских беспилотников

Украинские военные уничтожили пять разведывательных БпЛА на южном направлении.

"За прошедшие сутки, 11 мая 2024 года, подразделениями противовоздушной обороны юга Украины уничтожено 5 российских разведывательных БпЛА — 4 "ZALA" на Херсонщине и "Орлан-10" на Николаевщине", — говорится в сообщении Воздушных Сил.

Уничтоженные воздушные цели. Фото: ПС ВСУ

Напомним, в Кривом Роге Днепропетровской области в субботу, 11 мая, раздался взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский поделился видеозаписью, демонстрирующей последствия атак России на Украину.