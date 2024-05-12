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Стало відомо, скільки ворожих цілей збила українська ППО за минулу добу

12 травня 2024 09:00
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Стало відомо, скільки ворожих цілей збила українська ППО за минулу добу
Робота сил ППО. Фото: Генштаб
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Окупанти продовжують використовувати бойові розвідувальні БпЛА у війні проти України. За минулу добу українській ППО вдалося збити п’ять російських безпілотників.

Про це повідомила пресслужба Повітряних Сил ЗС України у неділю, 12 травня.

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Українські військові знищили п'ять розвідувальних БпЛА на південному напрямку.

"Упродовж минулої доби, 11 травня 2024 року, підрозділами протиповітряної оборони півдня України знищено 5 російських розвідувальних БпЛА – 4 "ZALA" на Херсонщині та "Орлан-10" на Миколаївщині", — йдеться в повідомлені Повітряних Сил.

Знищені повітряні цілі. Фото: ПС ЗСУ
Знищені повітряні цілі. Фото: ПС ЗСУ

Нагадаємо, у Кривому Розі Дніпропетровської області в суботу, 11 травня, пролунав вибух. У місті та області оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Раніше Президент України Володимир Зеленський поділився відеозаписом, який демонструє наслідки атак Росії на Україну.

росія
війна
ЗСУ
безпілотники
Україна
ППО
дрони
війна в Україні

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