Стало відомо, скільки ворожих цілей збила українська ППО за минулу добу
Окупанти продовжують використовувати бойові розвідувальні БпЛА у війні проти України. За минулу добу українській ППО вдалося збити п’ять російських безпілотників.
Про це повідомила пресслужба Повітряних Сил ЗС України у неділю, 12 травня.
Знешкодження російських безпілотників
Українські військові знищили п'ять розвідувальних БпЛА на південному напрямку.
"Упродовж минулої доби, 11 травня 2024 року, підрозділами протиповітряної оборони півдня України знищено 5 російських розвідувальних БпЛА – 4 "ZALA" на Херсонщині та "Орлан-10" на Миколаївщині", — йдеться в повідомлені Повітряних Сил.
Нагадаємо, у Кривому Розі Дніпропетровської області в суботу, 11 травня, пролунав вибух. У місті та області оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
Раніше Президент України Володимир Зеленський поділився відеозаписом, який демонструє наслідки атак Росії на Україну.
Читайте Новини.LIVE!