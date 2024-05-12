Стало відомо, скільки ворожих цілей збила українська ППО за минулу добу

Робота сил ППО. Фото: Генштаб

Окупанти продовжують використовувати бойові розвідувальні БпЛА у війні проти України. За минулу добу українській ППО вдалося збити п’ять російських безпілотників.

Про це повідомила пресслужба Повітряних Сил ЗС України у неділю, 12 травня.

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Українські військові знищили п'ять розвідувальних БпЛА на південному напрямку.

"Упродовж минулої доби, 11 травня 2024 року, підрозділами протиповітряної оборони півдня України знищено 5 російських розвідувальних БпЛА – 4 "ZALA" на Херсонщині та "Орлан-10" на Миколаївщині", — йдеться в повідомлені Повітряних Сил.

Знищені повітряні цілі. Фото: ПС ЗСУ

Нагадаємо, у Кривому Розі Дніпропетровської області в суботу, 11 травня, пролунав вибух. У місті та області оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Раніше Президент України Володимир Зеленський поділився відеозаписом, який демонструє наслідки атак Росії на Україну.