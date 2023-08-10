Устойчив к РЭБ и планирует с выключенным двигателем: преимущества дрона SpyGun

Тестирование дрона SpyGun. Фото: Facebook-страница Юрия Голика

Новый украинский беспилотник-разведчик SpyGun может работать даже с выключенным двигателем, экономя заряд аккумулятора. Кроме того, у него есть автоматическая система возврата на место старта.

Об этом сообщил бизнесмен Юрий Голик, причастный к созданию нового украинского дрона.

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Преимущества нового дрона

Новый беспилотник SpyGun, по словам Голика, имеет автоматическую систему возвращения на точку старта.

Кроме того, система радиоуправления отечественным глубинным самолетом-разведчиком устойчива к помехам, а также к враждебным средствам радиоэлектронной борьбы.

"Высокие аэродинамические качества беспилотника SpyGun позволяют ему совершать длительные полеты. Он может планировать по маршруту иногда с выключенным двигателем и экономить заряд аккумулятора", — подчеркнул Голик.

Задание для SpyGun

Основной задачей нового дрона является, как заявляют разработчики, глубинная разведка.

Впрочем, он может при необходимости производить и корректировку ударов украинской артиллерии.

Подобная практика привычна для отечественных беспилотных летательных аппаратов. При этом следует отметить, что преимуществом украинских разработок является то, что они еще на этапе проектирования координируются с ВСУ.

Так, в компании Ukrspecsystems рассказали, что во время работы над дроном Mini Shark они учитывали все пожелания специалистов по аэроразведке в составе тех подразделений ВСУ, которые находятся на фронте и ежедневно занимаются наблюдением за вражескими войсками.

Напомним, что Новини.LIVE ранее писали о том, что в Украине разрабатываются для нужд ВСУ небольшие дроны, в частности Mini Shark от компании Ukrspecsystems.