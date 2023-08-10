Стійкий до РЕБ і планує з вимкненим двигуном: переваги дрону SpyGun
Новий український безпілотник-розвідник SpyGun може працювати навіть з вимкненим двигуном, економлячи заряд акумулятора. Крім того, він має автоматичну систему повернення на місце старту.
Про це повідомив бізнесмен Юрій Голик, причетний до створення нового українського дрону.
Переваги нового дрону
Новий безпілотник SpyGun, за словами Голика, має автоматичну систему повернення на точку старту.
Крім того, система радіокерування вітчизняним глибинним літаком-розвідником є стійкою до перешкод, а також до ворожих засобів радіоелектронної боротьби.
"Високі аеродинамічні якості безпілотника SpyGun дозволяють йому здійснювати тривалі польоти. Він може планувати за маршрутом іноді з вимкненим двигуном та економити заряд акумулятора", — наголосив Голик.
Завдання для SpyGun
Основним завданням нового дрону є, як заявляють розробники, глибинна розвідка.
Втім, він може за потреби здійснювати і коригування ударів української артилерії.
Подібна практика є звичною для вітчизняних безпілотних літальних апаратів. При цьому варто зазначити, що перевагою українських розробок є те, що вони ще на етапі проектування координуються із ЗСУ.
Так, в компанії Ukrspecsystems розповіли, що під час роботи над дроном Mini Shark вони враховували усі побажання фахівців з аеророзвідки у складі тих підрозділів ЗСУ, які перебувають на фронті і щоденно займаються спостереженням за ворожими військами.
Нагадаємо, що Новини.LIVE раніше писали про те, що в Україні розробляються для потреб ЗСУ невеликі дрони, зокрема, Mini Shark від компанії Ukrspecsystems.