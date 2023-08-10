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Стійкий до РЕБ і планує з вимкненим двигуном: переваги дрону SpyGun

10 серпня 2023 05:42
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Стійкий до РЕБ і планує з вимкненим двигуном: переваги дрону SpyGun
Тестування дрона SpyGun. Фото: Facebook-сторінка Юрія Голика
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Новий український безпілотник-розвідник SpyGun може працювати навіть з вимкненим двигуном, економлячи заряд акумулятора. Крім того, він має автоматичну систему повернення на місце старту.

Про це повідомив бізнесмен Юрій Голик, причетний до створення нового українського дрону.

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Переваги нового дрону

Новий безпілотник SpyGun, за словами Голика, має автоматичну систему повернення на точку старту.

Крім того, система радіокерування вітчизняним глибинним літаком-розвідником є стійкою до перешкод, а також до ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

"Високі аеродинамічні якості безпілотника SpyGun дозволяють йому здійснювати тривалі польоти. Він може планувати за маршрутом іноді з вимкненим двигуном та економити заряд акумулятора", — наголосив Голик.

Завдання для SpyGun

Основним завданням нового дрону є, як заявляють розробники, глибинна розвідка.

Втім, він може за потреби здійснювати і коригування ударів української артилерії.

Подібна практика є звичною для вітчизняних безпілотних літальних апаратів. При цьому варто зазначити, що перевагою українських розробок є те, що вони ще на етапі проектування координуються із ЗСУ.

Так, в компанії Ukrspecsystems розповіли, що під час роботи над дроном Mini Shark вони враховували усі побажання фахівців з аеророзвідки у складі тих підрозділів ЗСУ, які перебувають на фронті і щоденно займаються спостереженням за ворожими військами.

Нагадаємо, що Новини.LIVE раніше писали про те, що в Україні розробляються для потреб ЗСУ невеликі дрони, зокрема, Mini Shark від компанії Ukrspecsystems.

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