Mini Shark, характеристики дрона, перспективи українських виробників БпЛА

Український безпілотник Mini Shark на виставці IDEF'23. Фото: Facebook-сторінка Ukrspecsystems

Одним із найпомітніших видів зброї у нинішній російсько-українській війні залишаються безпілотники. Українська армія активно використовує "Байрактари" і "Мавіки", але і українські виробники не пасуть задніх. Сьогодні поговоримо про новий безпілотник від компанії Ukrspecsystems та перспективи України на цьому ринку.

Новий український дрон

Українська компанія Ukrspecsystems ще минулого року відзначилася випуском розвідувального безпілотного літального апарату Shark. Цей комплекс, який включає власне три дрони, пускову установку і допоміжне обладнання, був уперше випробуваний ще 2022 року, а потім ця тема зацікавила провідні благодійні фонди, які працюють на Збройні сили України — зокрема, "Повернись живим" та фонд Сергія Притули.

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Компанія не зупинилася на цьому і, продовжуючи розробки у царині безпілотних літальних апаратів, представила на міжнародній виставці оборонної промисловості IDEF'23 свою нову розробку — безпілотник Mini Shark.

Цей дрон був виготовлений не просто під час повномасштабної війни, а повністю під умови та вимоги російсько-українського військового конфлікту. Принаймні, було заявлено, що під час розробки "молодшого брата" безпілотника Shark були враховані побажання фахівців аеророзвідки із підрозділів Сил оборони України, які перебувають на театрі воєнних дій.

Презентація безпілотників Mini Shark

Фото: Facebook Ukrspecsystems

Звісно ж, Mini також буде використовуватися для розвідувальних заходів в інтересах як Сухопутних військ ЗСУ, так і артилерії та Сил спецоперацій. Деталей нового безпілотного літального апарату поки що немає, але відомо, що головною його переваго буде компактність та запуск прямо з руки. За попередніми даними, цей дроновий комплекс легко вміститься у двох рюкзаках.

Безпілотне майбутнє України

Нагадаємо, що український ринок безпілотних літальних апаратів не обмежується лише "акулячими" розробками компанії Ukrspecsystems. Нещодавно Новини.LIVE уже писали про український безпілотник "Сич", який викликав ажіотаж навіть у вітчизняній блогосфері, де зібрали рекордну суму на придбання цього апарату для потреб Збройних сил України.

Відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник, до якого наше видання звернулося за коментарем щодо перспектив України у цій царині військової промисловості, зазначив, що, попри наявність на озброєнні таких іноземних дронів, як Bayraktar чи Mavic, українські безпілотники аж ніяк не є лише іміджевою історією – це реальний і серйозний внесок вітчизняного ВПК у майбутню перемогу України над російськими агресорами.

Крім того, усі ці розробки, до появи яких, треба визнати, українські підприємства підштовхнуло повномасштабне вторгнення Росії, не зникнуть після завершення нинішньої війни. Таким чином, навчившись у досить короткий термін випускати важливу військову техніку, яка до того ж буде апробована у бойових умовах, вітчизняний військово-промисловий комплекс має усі шанси у повоєнному світі зайняти одне із ключових місць на ринку безпілотних літальних апаратів — як розвідувальних, так і ударних. Принаймні, полковник Петро Черник висловив упевненість у такій дроновій перспективі України.

"Байрактари" не стануть на заваді

Разом з тим, в Україні планують відкрити завод з виробництва легендарних турецьких безпілотників Bayraktar. Але, підкреслив військовий експерт, таке сусідство не зашкодить українським військовим підприємствам.

По-перше, у будь-якому випадку частину деталей для своїх безпілотників турки вироблятимуть в Україні. А це покращить ситуацію на вітчизняному ринку як кількісно, так і якісно. Сюди ж можна додати і використання на українському заводі компанії Bayrak місцевої робочої сили, що також піде на користь повоєнній економіці України, яка добряче пошкоджена російською агресією.

По-друге, українські компанії принаймні поки що працюють не в тій царині, яка зайнята турецькими "Байрактарами", спеціалізуючись в основному на розвідувальних, а не ударних дронах. Тож поява турецького заводу не пригальмує розвиток вітчизняної галузі з виробництва безпілотників.

Та, крім фінансової вигоди, є ще й очевидні політичні плюси для нашої держави, наголосив полковник ЗСУ Петро Черник. Будівництво таких заводів, як Bayraktar чи німецької бронетехніки Rheinmetall, на території України означає, що Захід — який завжди дуже ревно ставиться до власних військових технологій — вважає і вважатиме надалі нашу державу частиною глобального Заходу. Тож будівництво військових заводів представниками країн НАТО — є чітким сигналом російській владі про те, що їй не вдасться встановити свій контроль над Україною військовим чи будь-яким іншим шляхом.

Таким чином, нинішня російсько-українська війна уже позитивно впливає на вітчизняну військову промисловість. А у перспективі український ВПК, де цілі галузі були фактично створені з нуля після початку війни, може посісти одне із чільних місць на світовому ринку військової техніки — зокрема, безпілотних літальних апаратів.