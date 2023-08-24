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Стюардесса самолета Пригожина рассказала об удивительном ремонте перед аварией

24 августа 2023 04:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Стюардесса самолета Пригожина рассказала об удивительном ремонте перед аварией
Место падения самолета Пригожин. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Самолет главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина, упавшего над Тверской областью 23 августа, отправили перед полетом на странный ремонт. На борту было десять человек.

Об этом рассказывала бортпроводница Кристина Распопова, передает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

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Как известно, бортпроводница, также погибшая в авиакатастрофе, накануне аварии рассказывала своим родственникам о непонятных манипуляциях с самолетом.

"Стюардесса разбившегося самолета является родной сестрой заместителя прокурора одного из городов Челябинской области. Он пояснил, что Кристина Распопова пару дней назад прилетела в Москву, где ждала вылет в Санкт-Петербург. В среду они звонили и женщина сказала, что команда ожидает важного звонка, мол, лететь "сегодня или завтра". Кроме того, по словам бортпроводницы, самолет находился на ремонте перед вылетом", — говорится в сообщении.

Напомним, в Тверской области России разбился самолет Embraer Legacy 600 с 10 человек на борту. Росавиация опубликовала имена всех пассажиров. Там числились Пригожин, командир ЧВК "Вагнера" Дмитрий Уткин, заместитель Пригожина Валерий Чекалов и еще несколько наемников.

Со временем появилась информация о том, что самолет Пригожина могла сбить российская система ПВО.

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