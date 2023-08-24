Стюардеса літака Пригожина розповіла про дивний ремонт перед аварією

Місце падіння літака Пригожина. Фото: REUTERS

Літак ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина, який впав над Тверською областю 23 серпня, відправили перед польотом на дивний ремонт. На борту було десять людей.

Про це розповідала бортпровідниця Крістіна Распопова, передає Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

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Як відомо, бортпровідниця, яка також загинула в авіакатастрофі, напередодні аварії розповідала своїм родичам про незрозумілі маніпуляції з літаком.

"Стюардеса літака, що розбився, є рідною сестрою заступника прокурора одного з міст Челябінської області. Він пояснив, що Крістіна Распопова пару днів тому прилетіла до Москви, де чекала на виліт до Санкт-Петербурга. У середу вони телефонували й жінка сказала, що команда очікує важливого дзвінка, мовляв, летіти "сьогодні або завтра". Крім того, за словами бортпровідниці, літак перебував на ремонті перед вильотом", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Тверській області Росії розбився літак Embraer Legacy 600 з 10 людьми на борту. Росавіація опублікувала імена всіх пасажирів. Там значився Пригожин, командир ПВК "Вагнера" Дмитро Уткін, заступник Пригожина Валерій Чекалов та ще кілька найманців.

Згодом з'явилася інформація про те, що літак Пригожина могла збити російська система ППО.