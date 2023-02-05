Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Столица штата Нью-Йорк поможет отстроить Бучу arrow

Столица штата Нью-Йорк поможет отстроить Бучу

5 февраля 2023 08:01
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Помощь Бучи – столица штата Нью-Йорк Олбани поможет отстроить украинский город
Город Олбани
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

Столицей штата Нью-Йорк Олбани вышло с инициативой стать партнером Бучи и помочь отстроить украинский город. Руководство украинского города находится в США, где налаживает связи с политиками и фондами, которые помогают в восстановлении.

Об этом сообщает "Укринформ".

Читайте также:

Подробности

"В штате Нью-Йорк мы планируем посетить Олбани – будущий город-партнер Бучи. Мэрия этого города вышла с инициативой о партнерских отношениях с нашим городом", — рассказал мэр Бучи Анатолий Федорук.

Федорук сообщил, что делегация мэрии находится в США с шестидневным рабочим визитом.

"Главная цель — донести до народа Соединенных Штатов происходящее в Украине и наладить прямые связи с политиками, фондами, которые помогают нам в восстановлении", — сказал он.

По словам мэра, "важно отстроить то, что разрушено, но еще важнее стать намного современнее и сильнее, чем мы были до 24 февраля".

Он отметил, что американская сторона обеспечила для него в Вашингтоне "достаточно высокий уровень встреч" — от руководства Агентства США по международному развитию USAID до конгрессменов, чиновников, партийных деятелей, журналистов, бизнесменов.

"И демократы, и республиканцы консолидированы в вопросе поддержки Украины — как сейчас, чтобы добиться победы в войне, так и в перспективе", — поделился он.

После российских зверств в Буче к ней приковано внимание мира, заметил мэр: "Нам приходится выполнять в это время даже в определенной степени дипломатическую миссию, принимая политиков и разные делегации".

Глава города также рассказал, что в Вашингтоне принимал участие в заседании руководства USAID, где было принято решение о выделении Украине и Молдове 135 млн долларов из средств, которые раньше предназначались для Американско-российского инвестиционного фонда TUSRIF.

"Эти средства должны быть направлены на развитие демократии в российской федерации, поддержку муниципалитетов России, но в силу известных причин правительство приняло решение выделить их Украине и Молдове", — сказал он, подчеркнув, что бучанская община будет участвовать в конкурсе на финансирование своих проектов этих денег.

Зверства оккупантов в Буче

Трагедия в Буче — это массовое убийство украинского гражданского населения в городе, сопровождавшееся похищениями, пытками, изнасилованиями, в том числе детей, и мародерством. Преступления совершили вооруженные силы россии.

Украинские власти заявили, что погибли более 420 жителей города, назвали эту резню геноцидом украинцев и обратились в Международный криминальный суд с просьбой расследовать произошедшее в городе. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что количество людей, убитых российскими войсками в Буче Киевской области, больше, чем жертв трагедии в Вуковаре.

Российские власти отрицают какие-либо правонарушения и описывают кадры и фотографии погибших якобы как провокацию или постановку украинской власти. Эти возражения опровергли международные СМИ, в частности Bellingcat, Deutsche Welle, The Economist, BBC и The New York Times.

Напомним, что журналисты The New York Times идентифицировали десятки российских военных, убивавших гражданских в Буче. Речь идет о бойцах 234-го десантно-штурмового полка.

СМИ проанализировали записи телефонных разговоров, документы, интервью и тысячи часов видео, показывающих, как российское десантное подразделение убило десятки человек на улице Яблонской в Буче в марте. Журналисты также получили от украинских властей базу данных всех звонков и сообщений, совершенных из Бучанского региона в россию в течение марта.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

08:07 США планируют разместить в Японии гиперзвуковые ракеты, чтобы противостоять Китаю

08:00 Секонд-хенды захватывают рынок одежды

07:49 Снег и мороз: синоптики рассказали о погоде, которую следует ожидать сегодня

07:42 В Горловке больницы переполнены ранеными оккупантами, — Генштаб ВСУ

07:40 Шар-шпион в США: в Китае отреагировали на сбивание БпЛА

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

07:30 Пасмурно и без осадков: какой будет погода в Одессе в воскресенье

07:21 Пригожин продолжает изображать из себя победителя Бахмута, — ISW

07:16 Пойдут ли оккупанты в наступление на Запорожье: прогнозы ISW

07:15 Общая мобилизация 2023: украинцам объяснили, куда отправят новичков, а куда — опытных

06:24 Стала известна дата премьеры шоу "МастерШеф. Профессионалы-4": чем удивят зрителей

Новина з відео

23:48 Все в теплой одежде и нормальном состоянии: Лубинец показал, как оккупантов возвращали в рф

Новина з відео

23:22 Оккупанты стягивают технику и десятки тысяч военных к окраинам Мариуполя, — Бойченко

Новина з відео

22:39 В США сбили китайский шар-шпион

Новина з відео

22:06 Зеленский рассказал, скольких украинцев удалось вернуть домой с 24 февраля

Новина з відео

19:33 Сталинград, истерика и "пабеда": пропагандистка Симонян запугивает россиян, что на рф сейчас напали фашисты

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

19:23 Украинский книжный рынок сократился почти вдвое: надежда на возрождение есть, — Александр Красовицкий

Новина з відео

18:58 Одесские артиллеристы забавно оценили свою же работу по ликвидации врага

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 5 февраля: Львам — избегать конфликтов, Козерогам — не подвергаться азарту

Новина з відео

14:53 Оккупанты в Мариуполе вывозят завалы домов вместе с телами погибших гражданских

Новина з відео

14:00 "Ураган" принес золото: украинец выиграл на Кубке мира по фристайлу удивительным прыжком

08:00 Секонд-хенды захватывают рынок одежды

20:20 День рождения Facebook: семь самых громких скандалов соцсети Марка Цукерберга

Эксклюзив

08:00 Истребители F-16 для Украины: взгляд из Конгресса США

Эксклюзив

19:00 Саммит о вступлении Украины в ЕС прошел под сирены и взлеты российских носителей ракет "Кинжал": все подробности встречи

Эксклюзив

18:00 "Бить, вывозить поездами или не обращать внимания?": интервью с Ириной Фарион о методах борьбы с русскоязычными

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:03 В Харькове обговорили новый генплан города: что планируют изменить

17:01 Танцы Лаврова с бубном: что представляют собой потенциальные союзники россии в Африке

Новина з відео

15:26 Деньги в диване и нажива на ВСУ: самые громкие коррупционные скандалы, шокировавшие Украину на этой неделе

08:00 Что ждать от гривни в 2023 году

Эксклюзив

17:30 "Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Следует приготовиться к большим потерям", — Кузан

Актуальное по теме

None 5 Февраль 08:06

США планируют разместить в Японии гиперзвуковые ракеты, чтобы противостоять Китаю

None 3 Февраль 18:46

Секонд-хенды захватывают рынок одежды

None 5 Февраль 07:45

Снег и мороз: синоптики рассказали о погоде, которую следует ожидать сегодня

None 5 Февраль 07:40

В Горловке больницы переполнены ранеными оккупантами, — Генштаб ВСУ

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB