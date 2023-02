Помощь Бучи – столица штата Нью-Йорк Олбани поможет отстроить украинский город

Город Олбани

Столицей штата Нью-Йорк Олбани вышло с инициативой стать партнером Бучи и помочь отстроить украинский город. Руководство украинского города находится в США, где налаживает связи с политиками и фондами, которые помогают в восстановлении.

Об этом сообщает "Укринформ".

Подробности

"В штате Нью-Йорк мы планируем посетить Олбани – будущий город-партнер Бучи. Мэрия этого города вышла с инициативой о партнерских отношениях с нашим городом", — рассказал мэр Бучи Анатолий Федорук.

Федорук сообщил, что делегация мэрии находится в США с шестидневным рабочим визитом.

"Главная цель — донести до народа Соединенных Штатов происходящее в Украине и наладить прямые связи с политиками, фондами, которые помогают нам в восстановлении", — сказал он.

По словам мэра, "важно отстроить то, что разрушено, но еще важнее стать намного современнее и сильнее, чем мы были до 24 февраля".

Он отметил, что американская сторона обеспечила для него в Вашингтоне "достаточно высокий уровень встреч" — от руководства Агентства США по международному развитию USAID до конгрессменов, чиновников, партийных деятелей, журналистов, бизнесменов.

"И демократы, и республиканцы консолидированы в вопросе поддержки Украины — как сейчас, чтобы добиться победы в войне, так и в перспективе", — поделился он.

После российских зверств в Буче к ней приковано внимание мира, заметил мэр: "Нам приходится выполнять в это время даже в определенной степени дипломатическую миссию, принимая политиков и разные делегации".

Глава города также рассказал, что в Вашингтоне принимал участие в заседании руководства USAID, где было принято решение о выделении Украине и Молдове 135 млн долларов из средств, которые раньше предназначались для Американско-российского инвестиционного фонда TUSRIF.

"Эти средства должны быть направлены на развитие демократии в российской федерации, поддержку муниципалитетов России, но в силу известных причин правительство приняло решение выделить их Украине и Молдове", — сказал он, подчеркнув, что бучанская община будет участвовать в конкурсе на финансирование своих проектов этих денег.

Зверства оккупантов в Буче

Трагедия в Буче — это массовое убийство украинского гражданского населения в городе, сопровождавшееся похищениями, пытками, изнасилованиями, в том числе детей, и мародерством. Преступления совершили вооруженные силы россии.

Украинские власти заявили, что погибли более 420 жителей города, назвали эту резню геноцидом украинцев и обратились в Международный криминальный суд с просьбой расследовать произошедшее в городе. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что количество людей, убитых российскими войсками в Буче Киевской области, больше, чем жертв трагедии в Вуковаре.

Российские власти отрицают какие-либо правонарушения и описывают кадры и фотографии погибших якобы как провокацию или постановку украинской власти. Эти возражения опровергли международные СМИ, в частности Bellingcat, Deutsche Welle, The Economist, BBC и The New York Times.

Напомним, что журналисты The New York Times идентифицировали десятки российских военных, убивавших гражданских в Буче. Речь идет о бойцах 234-го десантно-штурмового полка.

СМИ проанализировали записи телефонных разговоров, документы, интервью и тысячи часов видео, показывающих, как российское десантное подразделение убило десятки человек на улице Яблонской в Буче в марте. Журналисты также получили от украинских властей базу данных всех звонков и сообщений, совершенных из Бучанского региона в россию в течение марта.