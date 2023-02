Допомога Бучі — столиця штату Нью-Йорк Олбані допоможе відбудувати українське місто

Місто Олбані

Столицею штату Нью-Йорк Олбані, вийшло з ініціативою стати партнером Бучі і допомогти відбудувати українське місто. Керівництво українського міста зараз перебуває у США, де налагоджує зв'язки з політиками та фондами, які допомагають у відновленні.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Деталі

"У штаті Нью-Йорк ми плануємо відвідати Олбані — майбутнє місто-партнер Бучі. Мерія цього міста вийшла з ініціативою про партнерські відносини з нашим містом", — розповів мер Бучі Анатолій Федорук.

Федорук поінформував, що делегація мерії перебуває у США з шестиденним робочим візитом.

"Головна мета — донести до народу Сполучених Штатів те, що відбувається в Україні, і налагодити прямі зв’язки з політиками, фундаціями, які допомагають нам у відбудові", — сказав він.

За словами мера, "важливо відбудувати те, що зруйновано, але ще важливіше — стати набагато сучаснішими й сильнішими, ніж ми були до 24 лютого".

Він зазначив, що американська сторона забезпечила для нього у Вашингтоні "досить високий рівень зустрічей" — від керівництва Агентства США з міжнародного розвитку USAID до конгресменів, урядовців, партійних діячів, журналістів, бізнесменів.

"І демократи, і республіканці консолідовані в питанні підтримки України — як зараз, щоб досягти перемоги у війні, так і в перспективі", — поділився він.

Після російських звірств у Бучі до неї прикута увага світу, зауважив мер: "Нам доводиться виконувати в цей час навіть певною мірою дипломатичну місію, приймаючи політиків і різні делегації".

Очільник міста також розповів, що у Вашингтоні брав участь у засіданні керівництва USAID, де було ухвалено рішення щодо виділення Україні та Молдові 135 млн доларів із коштів, які раніше призначалися для Американсько-російського інвестиційного фонду TUSRIF.

"Ці кошти мали бути спрямовані на розбудову демократії в російській федерації, підтримку муніципалітетів росії, але в силу відомих причин уряд ухвалив рішення виділити їх Україні та Молдові", — сказав він, підкресливши, що бучанська громада братиме участь у конкурсі на фінансування своїх проєктів із цих грошей.

Звірства окупантів в Бучі

Трагедія в Бучі — це масове вбивство українського цивільного населення в місті, що супроводжувалося викраденнями, тортурами, зґвалтуваннями, зокрема дітей, і мародерством. Злочини вчинили збройні сили рф.

Українська влада заявила, що загинуло понад 420 мешканців міста, назвала цю різанину геноцидом українців і звернулася до Міжнародного кримінального суду з проханням розслідувати те, що сталося в місті. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що кількість людей, убитих російськими військами в Бучі Київської області, більша, ніж жертв трагедії у Вуковарі.

Російська влада заперечує будь-які правопорушення і описує кадри та фотографії загиблих нібито як провокацію або постановку української влади. Ці заперечення спростували міжнародні ЗМІ, зокрема, Bellingcat, Deutsche Welle, The Economist, BBC і The New York Times.

Нагадаємо, що журналісти The New York Times ідентифікували десятки російських військових, які вбивали цивільних у Бучі. Йдеться про бійців 234-го десантно-штурмового полку.

ЗМІ проаналізувало записи телефонних розмов, документи, інтерв'ю й тисячі годин відео, які показують, як російський десантний підрозділ убив десятки людей на вулиці Яблунській у Бучі в березні. Журналісти також отримали від української влади базу даних всіх дзвінків і повідомлень, здійснених з Бучанського регіону в росію протягом березня.