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Столтенберг назвал два варианта окончания войны в Украине

4 апреля 2024 21:32
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Илья Рябинин
редактор
Столтенберг назвал два варианта окончания войны в Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Johanna Geron
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены НАТО могут предоставить Украине больше помощи для деоккупации территорий. Иначе, как добавил, ситуация в стране станет опаснее.

Об этом он заявил во время сегодняшнего брифинга в Брюсселе.

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Что сказал Столтенберг

Генсек подтвердил информацию, что в России действительно производится мобилизация.

"Это с одной стороны. А с другой мы видим готовность России пожертвовать людьми и военным снаряжением. Вот почему мы говорим о срочности мобилизации поддержки Украины", — сказал чиновник.

Столтенберг также выразил два сценария развития событий. Первый — Альянс может предоставить свою помощь Украине, чтобы ВСУ деоккупировали больше территорий.

"С другой стороны — если этого может не произойти, то Украина потеряет еще больше территории, и тогда ситуация для мирных жителей может быть еще более опасной", — добавил генсек.

Он уточнил, что, чтобы наступил долгожданный мир в Украине, нужно обеспечить ВСУ высококачественной и передовой военной помощью. Он добавил, что Украина может добиться новых успехов, поэтому необходимы более решительные действия, чтобы не разрешать продвижение российской армии.

Напомним, недавно Йенс Столтенберг рассказал, что после окончания войны Украина сразу станет членом Альянса, чтобы уберечь ее от новых нападений РФ.

В то же время он заявил, что члены Альянса должны усилить поддержку Украины, поскольку Россия продолжает наращивать свою военную мощь.

НАТО
ВСУ
военная помощь
Украина
Йенс Столтенберг

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