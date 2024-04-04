Столтенберг назвав два варіанти закінчення війни в Україні

Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни-члени Альянсу можуть надати Україні більше допомоги для деокупації територій. Інакше, як додав, ситуація в країні стане більш небезпечною.

Про це він заявив під час сьогоднішнього брифінгу в Брюсселі.

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Генсек підтвердив інформацію, що в Росії дійсно проводиться мобілізація.

"Це з одного боку. А з іншого, ми бачимо готовність Росії пожертвувати людьми та військовим спорядженням. Ось чому ми говоримо про терміновість мобілізації підтримки України", — сказав чиновник.

Столтенберг також висловив два сценарії розвитку подій. Перший — Альянс може надати свою допомогу Україні, аби ЗСУ деокупували більше територій.

"З іншого боку — якщо цього може не статися, то Україна втратить ще більше території, і тоді ситуація для мирних мешканців може бути ще більш небезпечною", — додав генсек.

Він уточнив, що аби настав довгоочікуваний мир в Україні, потрібно забезпечити ЗСУ високоякісною та передовою військовою допомогою. Він додав, що Україна може досягти нових успіхів, тому необхідні більш рішучі дії, аби не дозволяти просування російської армії.

Нагадаємо, нещодавно Єнс Столтенберг розповів, що після закінчення війни Україна одразу стане членом Альянсу, аби вберегти її від нових нападів РФ.

Водночас він заявив, що члени Альянсу мають посилити підтримку України, оскільки Росія продовжує нарощувати свою військову потужність.