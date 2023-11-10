Столтенберг заявил, что рассчитывает на прогресс Украины в войне против РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал войну в Украине. Он заявил, что рассчитывает на прогресс бойцов ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.

Об этом Йенс Столтенберг сказал в интервью немецкому агентству DPA, передает Handelsblatt.

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Столтенберг предупредил, что прогресс будет трудным.

"Мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе. Войны по своей природе непредсказуемы. Что мы точно знаем, так это то, что происходящее за столом переговоров неразрывно связано с ситуацией на поле боя", — сказал он.

По его словам, только военная поддержка может гарантировать, что Украина останется суверенным и демократическим государством и убедит российского диктатора Владимира Путина, что он не сможет победить.

Столтенберг отметил, что было понятно, что контрнаступление ВСУ будет нелегким.

"Мы знали, что Россия месяцами готовила оборонительные линии — с минами, с танковыми окопами, с большим количеством оборонительных позиций", — говорит генсек НАТО.

Он добавил, что украинцы могли добиться успехов и освободить больше территории.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союз не может "разрешать только один кризис за раз". Он в очередной раз призвал членов Альянса не сбавлять темпов военной поддержки Украины.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет план, как добиться успеха на фронте, несмотря на тяжелое контрнаступление. По его словам, есть определенные шаги на юге и востоке Украины.